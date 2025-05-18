Косаток неожиданно заметили с детенышами дельфинов: что морские хищники с ними делают (фото)

Ученые заметили детенышей грин или черных дельфинов у берегов Исландии, которые плавали вместе со стаей косаток. Непонятно, как они там оказались и что с ними случилось. Но у ученых есть некоторые догадки.

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Исследование опубликовано в журнале Ecology and Evolution, пишет Live Science.

Ученые летом 2022, 2023 и 2024 года наблюдали как вместе с косатками плавают детеныши гринд. Но каждый раз ученые видели детенышей разных видов, а также разные стаи косаток. При этом долго наблюдать за этими морскими жителями не удавалось, и они исчезали из поля зрения через несколько часов. Ученые пытаются понять, в чем причина такого явления, но пока что есть три возможных объяснения.

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Во всех случаях детеныши черных дельфинов плавали рядом с самками косаток. Иногда косатки подталкивали детеныша гринды вперед.

Согласно первой гипотезе ученых, косатки могли держать детенышей гринд рядом, чтобы потом съесть. Но исландские косатки в основном питаются рыбой и не проявляют явной агрессии по отношению к детенышам черных дельфинов. Но ученые говорят, что исключать такую возможность нельзя.

Вторая гипотеза предполагает, что косатки могли использовать детенышей гринд в качестве игрушки или же использовали их, чтобы практиковать навыки охоты.

Детеныш гринды среди косаток Фото: Live Science

Третья гипотеза гласит, что косатки могли распространять свои родительские инстинкты на детенышей гринд. Дельфины и косатки часто заботятся о детенышах других членов своей стаи, и хотя это бывает редко, дельфины усыновляют детенышей других видов. Но вероятность такого развития событий, если речь идет о данном случае, не очень большая, говорят ученые. Дело в том, что детеныши дельфинов умерли бы без молока матери и ученые не видели, что самки косаток кормили детенышей другого вида во время наблюдения.

С другой стороны, авторы исследования говорят, что все три гипотезы могут быть верными, ведь косатки могли столкнуться с детенышами гринд случайно и одни пытались морские хищники могли их держать в качестве будущей еды, другие могли пытаться с ними играть, а другие могли пытаться их кормить.

Но ученые точно не знают, каким образом детеныши дельфинов оказались в стае косаток и что с ними случилось потом. Авторы исследования намерены продолжить наблюдение за поведением исландских косаток и, возомжно, у них получится наблюдать более длительное время за стаей, где находится детеныш черного дельфина.

Косатки - это морские млекопитающие, которые встречаются во всех океанах нашей планеты Фото: Paul Souders/Getty Images

Напоминаем, что косатки - это морские млекопитающие, которые встречаются во всех океанах нашей планеты. Длина их тела может достигать 10 метров, а весить они могут до 8 тонн. Косатки имеют мощные зубы длиной 13 см, чтобы легко разрывать добычу на части. Эти хищники питаются рыбой, кальмарами, а также охотятся на морских млекопитающих, таких как тюлени, морские львы и даже киты.

Гринды – это крупные океанические дельфины, которые живут во всех океанах кроме арктических вод. Они достигают в длину 6-8 метров, а весить могут от 2 до 3 тонн. Эти дельфины питаются кальмарами и рыбой.

Гринды – это крупные океанические дельфины Фото: Wikipedia

Как уже писал Фокус, десятки косаток атаковали одно из самых редких животных в океане. Для последнего это закончилось смертью.

Также Фокус писал о том, что слоны имеют самые большие уши на Земле и на самом деле они нужны не для лучшего слуха.