Косаток несподівано помітили з дитинчатами дельфінів: що морські хижаки з ними роблять (фото)

Учені помітили дитинчат грін або чорних дельфінів біля берегів Ісландії, які плавали разом зі зграєю косаток. Незрозуміло, як вони там опинилися і що з ними сталося. Але у вчених є деякі здогадки.

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Дослідження опубліковано в журналі Ecology and Evolution, пише Live Science.

Учені влітку 2022, 2023 і 2024 року спостерігали як разом із косатками плавають дитинчата гринд. Але щоразу вчені бачили дитинчат різних видів, а також різні зграї косаток. При цьому довго спостерігати за цими морськими жителями не вдавалося, і вони зникали з поля зору через кілька годин. Вчені намагаються зрозуміти, у чому причина такого явища, але поки що є три можливих пояснення.

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У всіх випадках дитинчата чорних дельфінів плавали поруч із самками косаток. Іноді косатки підштовхували дитинча гринди вперед.

Згідно з першою гіпотезою вчених, косатки могли тримати дитинчат гринд поруч, щоб потім з'їсти. Але ісландські косатки здебільшого харчуються рибою і не виявляють явної агресії щодо дитинчат чорних дельфінів. Але вчені кажуть, що виключати таку можливість не можна.

Друга гіпотеза припускає, що косатки могли використовувати дитинчат гринд як іграшку або ж використовували їх, щоб практикувати навички полювання.

Дитинча гринди серед косаток Фото: Live Science

Третя гіпотеза свідчить, що косатки могли поширювати свої батьківські інстинкти на дитинчат гринд. Дельфіни і косатки часто піклуються про дитинчат інших членів своєї зграї, і хоча це буває рідко, дельфіни всиновлюють дитинчат інших видів. Але ймовірність такого розвитку подій, якщо йдеться про цей випадок, не дуже велика, кажуть учені. Річ у тім, що дитинчата дельфінів померли б без молока матері, і вчені не бачили, що самки косаток годували дитинчат іншого виду під час спостереження.

З іншого боку, автори дослідження кажуть, що всі три гіпотези можуть бути правильними, адже косатки могли зіткнутися з дитинчатами гринд випадково і одні намагалися морські хижаки могли їх тримати як майбутню їжу, інші могли намагатися з ними гратися, а інші могли намагатися їх годувати.

Але вчені точно не знають, яким чином дитинчата дельфінів опинилися в зграї косаток і що з ними сталося потім. Автори дослідження мають намір продовжити спостереження за поведінкою ісландських косаток і, можливо, їм вдасться спостерігати більш тривалий час за зграєю, де перебуває дитинча чорного дельфіна.

Косатки — це морські ссавці, які зустрічаються в усіх океанах нашої планети Фото: Paul Souders/Getty Images

Нагадуємо, що косатки — це морські ссавці, які зустрічаються в усіх океанах нашої планети. Довжина їхнього тіла може сягати 10 метрів, а важити вони можуть до 8 тонн. Косатки мають потужні зуби довжиною 13 см, щоб легко розривати здобич на частини. Ці хижаки харчуються рибою, кальмарами, а також полюють на морських ссавців, таких як тюлені, морські леви і навіть кити.

Гринди — це великі океанічні дельфіни, які мешкають у всіх океанах, крім арктичних вод. Вони досягають у довжину 6-8 метрів, а важити можуть від 2 до 3 тонн. Ці дельфіни харчуються кальмарами та рибою.

Гринди — це великі океанічні дельфіни Фото: Wikipedia

Як уже писав Фокус, десятки косаток атакували одну з найрідкісніших тварин в океані. Для останньої це закінчилося смертю.

Також Фокус писав про те, що слони мають найбільші вуха на Землі і насправді вони потрібні не для кращого слуху.