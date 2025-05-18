Косаток несподівано помітили з дитинчатами дельфінів: що морські хижаки з ними роблять (фото)
Учені помітили дитинчат грін або чорних дельфінів біля берегів Ісландії, які плавали разом зі зграєю косаток. Незрозуміло, як вони там опинилися і що з ними сталося. Але у вчених є деякі здогадки.
Дослідження опубліковано в журналі Ecology and Evolution, пише Live Science.
Учені влітку 2022, 2023 і 2024 року спостерігали як разом із косатками плавають дитинчата гринд. Але щоразу вчені бачили дитинчат різних видів, а також різні зграї косаток. При цьому довго спостерігати за цими морськими жителями не вдавалося, і вони зникали з поля зору через кілька годин. Вчені намагаються зрозуміти, у чому причина такого явища, але поки що є три можливих пояснення.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
У всіх випадках дитинчата чорних дельфінів плавали поруч із самками косаток. Іноді косатки підштовхували дитинча гринди вперед.
Згідно з першою гіпотезою вчених, косатки могли тримати дитинчат гринд поруч, щоб потім з'їсти. Але ісландські косатки здебільшого харчуються рибою і не виявляють явної агресії щодо дитинчат чорних дельфінів. Але вчені кажуть, що виключати таку можливість не можна.
Друга гіпотеза припускає, що косатки могли використовувати дитинчат гринд як іграшку або ж використовували їх, щоб практикувати навички полювання.
Третя гіпотеза свідчить, що косатки могли поширювати свої батьківські інстинкти на дитинчат гринд. Дельфіни і косатки часто піклуються про дитинчат інших членів своєї зграї, і хоча це буває рідко, дельфіни всиновлюють дитинчат інших видів. Але ймовірність такого розвитку подій, якщо йдеться про цей випадок, не дуже велика, кажуть учені. Річ у тім, що дитинчата дельфінів померли б без молока матері, і вчені не бачили, що самки косаток годували дитинчат іншого виду під час спостереження.
З іншого боку, автори дослідження кажуть, що всі три гіпотези можуть бути правильними, адже косатки могли зіткнутися з дитинчатами гринд випадково і одні намагалися морські хижаки могли їх тримати як майбутню їжу, інші могли намагатися з ними гратися, а інші могли намагатися їх годувати.
Але вчені точно не знають, яким чином дитинчата дельфінів опинилися в зграї косаток і що з ними сталося потім. Автори дослідження мають намір продовжити спостереження за поведінкою ісландських косаток і, можливо, їм вдасться спостерігати більш тривалий час за зграєю, де перебуває дитинча чорного дельфіна.
Нагадуємо, що косатки — це морські ссавці, які зустрічаються в усіх океанах нашої планети. Довжина їхнього тіла може сягати 10 метрів, а важити вони можуть до 8 тонн. Косатки мають потужні зуби довжиною 13 см, щоб легко розривати здобич на частини. Ці хижаки харчуються рибою, кальмарами, а також полюють на морських ссавців, таких як тюлені, морські леви і навіть кити.
Гринди — це великі океанічні дельфіни, які мешкають у всіх океанах, крім арктичних вод. Вони досягають у довжину 6-8 метрів, а важити можуть від 2 до 3 тонн. Ці дельфіни харчуються кальмарами та рибою.
Як уже писав Фокус, десятки косаток атакували одну з найрідкісніших тварин в океані. Для останньої це закінчилося смертю.
Також Фокус писав про те, що слони мають найбільші вуха на Землі і насправді вони потрібні не для кращого слуху.