Салон красоты в океане: ученые впервые увидели странное поведение косаток (видео)

Впервые ученые обнаружили, что косатки изготавливают и используют инструменты из водорослей для того, чтобы ухаживать за своими телами.

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Ученые сделали важное открытие о косатках – оказывается, эти очень умные морские млекопитающие занимаются удалением омертвевшей кожи с помощью водорослей, когда плавают в океане. Такого поведения раньше ученые никогда не видели у косаток. Исследование опубликовано в журнале Current Biology, пишет ScienceAlert.

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Использование инструментов считается важным маркером интеллекта у животных. Косатки являются одними из самых умных известных животных. Ученые с помощью дронов впервые увидели, что косатки могут создавать инструменты, которые улучшают их жизнь.

Авторы исследования говорят, что косатки регулярно используют кусочки водорослей во время социальных взаимодействий как инструмент для ухода друг за другом.

Авторы исследования говорят, что косатки регулярно используют кусочки водорослей во время социальных взаимодействий как инструмент для ухода друг за другом Фото: ScienceAlert

Ученые наблюдали за популяцией косаток, которая находится под угрозой исчезновения, и обитает она на северо-западе Тихого океана. В этой популяции, которая генетически отличается от других косаток, осталось менее 80 особей. В результате ученые обнаружили неизвестное ранее поведение косаток.

Исследователи обнаружили, что косатки берут кусочки водорослей, укорачивают их, а затем держат между собой и другой косаткой, и в это время морские хищники трутся телами. Когда они плыли, прижавшись друг к другу, пары косаток катали кусочек водоросли взад и вперед между собой в течение длительного времени.

Исследователи обнаружили, что косатки берут кусочки водорослей, укорачивают их, а затем держат между собой и другой косаткой, и в это время морские хищники трутся телами Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что таким образом косатки ухаживают за своим телом. Таким образом морские хищники, вероятно, поддерживают здоровье кожи, сбрасывая мертвые клетки и паразитов. То есть водоросли помогают удалить мертвую кожу

Авторы исследования говорят, что такое поведение не только помогает поддерживать кожу косаток здоровой, но и укрепляет их социальные связи. Ученые считают, что такой вид ухода за собой может быть уникальным для этой популяции косаток. Для лучшего понимания этого поведения необходимы дополнительные исследования, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, косатки застряли в закрытом "парке аттракционов" и надежды на спасение нет. Исследователи получили видео, на котором видно, как две косатки кружат в заброшенном бассейне полном водорослей на юге Франции.

Также Фокус писал о том, что этот вид акул возрастом 80 млн лет мало кто видел. Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для огромного количества странных существ — среди них плащеносные акулы. Исследователи называют этот древний вид "биологической загадкой", и на то есть целый ряд причин.