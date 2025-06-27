На Земле нашли осколки Меркурия, которого уже нет: что выяснили ученые

Ученые предполагают, что им удалось найти на Земле осколки Меркурия, которые позволят изучить самую внутреннюю планету Солнечной системы.

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К Меркурию были отправлены два аппарата – Mariner 10 и MESSENGER, но ни один из них не приземлялся на поверхность планеты. Эти миссии были такими же сложными, как и дорогостоящими, а на сам полет к Меркурию ушло 7 лет, пишет IFL Science.

Сложности полета к Меркурию

“Меркурий находится ближе к Земле, чем Юпитер и Сатурн, но к нему сложнее всего добраться. По некоторым оценкам, чтобы добраться до карликовой планеты Плутон, потребуется меньше энергии, чем до Меркурия. Причина этого в близости Меркурия к Солнцу. Космический корабль, который стремится не только пролететь мимо Меркурия, находясь на орбите вокруг Солнца, но и напрямую выйти на орбиту вокруг планеты, должен постоянно тормозить, преодолевая гравитационное притяжение звезды”, - говорят в Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Научный сотрудник проекта ESA для миссии BepiColombo Йоханнес Бенкхофф говорит, что существует два способа осуществить вышеупомянутое торможение.

“Нам понадобится либо огромный космический корабль, который будет нести много топлива, либо мы можем использовать гравитацию других планет, чтобы замедлить космический аппарат. Для того, чтобы достичь Меркурия, придется выполнить несколько таких пролетов мимо планет, поэтому путешествие занимает больше времени”, - объясняет эксперт.

Найти кусочек Меркурия на Земле было бы настоящей удачей Фото: NASA

Другая проблема кроется в температурах, которые достаточно высоки, чтобы плавить свинец. Поэтому найти кусочек Меркурия на Земле было бы настоящей удачей. Обломки планеты, как известно, могут улетать в космос в результате ударов астероидов, как это бывает на Марсе и Луне.

Поверхность Меркурия покрыта кратерами, и ученые считают, что они появились в результате мощной бомбардировки метеоритами. Но тем не менее, ученые никогда не находили обломков Меркурия, что является давней загадкой.

Отправленные на орбиту Меркурия зонды помогли узнать состав планеты, но все найденные метеориты-кандидаты не соответствовали профилю планеты. Так продолжалось до недавнего времени.

“Мы изучили свойства двух необычных метеоритов: Ksar Ghilane 022 и Northwest Africa 15915. Исследование показало, что два образца связаны между собой и вероятно, происходят от одного и того же родительского тела. Их минералогия и состав поверхности также демонстрируют интригующее сходство с корой Меркурия”, - говорит научный сотрудник в Открытом университете Бен Райдер-Стокс.

Исчезнувший Меркурий

В двух метеоритах был найден оливин и пироксен, а также небольшое количество альбитового плагиоклаза и олдхамита, что похоже на состав Меркурия. Но здесь скрывается другая загадка.

“Оба метеорита содержат только небольшой след плагиоклаза, в это же время поверхность Меркурия содержит более 37% этого минерала”, - говорит Райдер-Стокс.

Он добавляет, что оба метеорита датируются 4,528 млрд лет. И это также странно, так как возраст поверхности Меркурия оценивается в 4-4,1 млрд лет.

“Если самая старая видимая поверхность Меркурия имеет возраст 4 или 4,1 млрд лет, то это означало бы, что первые 400-500 млн лет жизни планеты были стерты. Они исчезли. Нет никаких записей о самой старой поверхности Меркурия, и мы ожидаем, что Меркурий в значительной степени сформировался, как Земля или Луна, около 4,5 миллиардов лет назад”, - говорит планетолог из Института лунных наук NASA Симона Марчи.

Команда считает, что такие нестыковки в данных не обязательно говорят о том, что метеориты не могут быть осколками Меркурия.

“Если эти метеориты действительно происходят с Меркурия, они могут представлять собой ранний материал, который больше не сохранился в современной геологии поверхности планеты”, — объяснил Райдер-Стокс.

Найти ответ на этот вопрос и множество других, ученые планируют с помощью миссии BepiColombo, которая выйдет на орбиту вокруг Меркурия в 2026 году.

Напомним, ученые говорят, что кора Меркурия трескается и ломается. Неудачное расположение планеты привело к тому, что на поверхности Меркурия появляются трещины и разломы, а его кора находится под огромным напряжением, как показывает новое исследование.