На Землі знайшли уламки Меркурія, якого вже немає: що з'ясували вчені

Учені припускають, що їм вдалося знайти на Землі осколки Меркурія, які дадуть змогу вивчити найвнутрішню планету Сонячної системи.

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До Меркурія було відправлено два апарати — Mariner 10 і MESSENGER, але жоден із них не приземлявся на поверхню планети. Ці місії були такими ж складними, як і дорогими, а на сам політ до Меркурія пішло 7 років, пише IFL Science.

Складнощі польоту до Меркурія

"Меркурій розташований ближче до Землі, ніж Юпітер і Сатурн, але до нього найскладніше дістатися. За деякими оцінками, щоб дістатися до карликової планети Плутон, потрібно менше енергії, ніж до Меркурія. Причина цього в близькості Меркурія до Сонця. Космічний корабель, який прагне не тільки пролетіти повз Меркурій, перебуваючи на орбіті навколо Сонця, а й безпосередньо вийти на орбіту навколо планети, повинен постійно гальмувати, долаючи гравітаційне тяжіння зірки", — кажуть у Європейському космічному агентстві (ЄКА).

Науковий співробітник проєкту ESA для місії BepiColombo Йоганнес Бенкхофф каже, що існує два способи здійснити вищезгадане гальмування.

"Нам знадобиться або величезний космічний корабель, який нестиме багато палива, або ми можемо використати гравітацію інших планет, щоб уповільнити космічний апарат. Для того, щоб досягти Меркурія, доведеться виконати кілька таких прольотів повз планети, тому подорож займає більше часу", — пояснює експерт.

Знайти шматочок Меркурія на Землі було б справжньою удачею Фото: NASA

Інша проблема криється в температурах, які досить високі, щоб плавити свинець. Тому знайти шматочок Меркурія на Землі було б справжньою удачею. Уламки планети, як відомо, можуть відлітати в космос унаслідок ударів астероїдів, як це буває на Марсі та Місяці.

Поверхня Меркурія вкрита кратерами, і вчені вважають, що вони з'явилися внаслідок потужного бомбардування метеоритами. Але тим не менше, вчені ніколи не знаходили уламків Меркурія, що є давньою загадкою.

Відправлені на орбіту Меркурія зонди допомогли дізнатися склад планети, але всі знайдені метеорити-кандидати не відповідали профілю планети. Так тривало до недавнього часу.

"Ми вивчили властивості двох незвичайних метеоритів: Ksar Ghilane 022 і Northwest Africa 15915. Дослідження показало, що два зразки пов'язані між собою і, ймовірно, походять від одного і того ж батьківського тіла. Їхня мінералогія і склад поверхні також демонструють інтригуючу схожість із корою Меркурія", — каже науковий співробітник у Відкритому університеті Бен Райдер-Стокс.

Зниклий Меркурій

У двох метеоритах було знайдено олівін і піроксен, а також невелику кількість альбітового плагіоклазу й олдхаміту, що схоже на склад Меркурія. Але тут ховається інша загадка.

"Обидва метеорити містять лише невеликий слід плагіоклазу, водночас поверхня Меркурія містить понад 37% цього мінералу", — каже Райдер-Стокс.

Він додає, що обидва метеорити датуються 4,528 млрд років. І це також дивно, оскільки вік поверхні Меркурія оцінюється в 4-4,1 млрд років.

"Якщо найстаріша видима поверхня Меркурія має вік 4 або 4,1 млрд років, то це означало б, що перші 400-500 млн років життя планети були стерті. Вони зникли. Немає жодних записів про найстарішу поверхню Меркурія, і ми очікуємо, що Меркурій значною мірою сформувався, як Земля або Місяць, близько 4,5 мільярда років тому", — каже планетолог з Інституту місячних наук NASA Симона Марчі.

Команда вважає, що такі нестиковки в даних не обов'язково свідчать про те, що метеорити не можуть бути осколками Меркурія.

"Якщо ці метеорити дійсно походять із Меркурія, вони можуть являти собою ранній матеріал, який більше не зберігся в сучасній геології поверхні планети", — пояснив Райдер-Стокс.

Знайти відповідь на це питання і безліч інших, вчені планують за допомогою місії BepiColombo, яка вийде на орбіту навколо Меркурія 2026 року.

Нагадаємо, вчені кажуть, що кора Меркурія тріскається і ламається. Невдале розташування планети призвело до того, що на поверхні Меркурія з'являються тріщини і розломи, а його кора перебуває під величезною напругою, як показує нове дослідження.