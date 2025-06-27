Миллионы людей заражены паразитом, "тихо" разъедающим мозг: названы едва заметные признаки

Тревожные результаты нового исследования показывают, что миллионы людей по всему земному шару потенциально заражены паразитом, способным десятилетиями бездействовать, прежде чем начать «тихо» разъедать человеческий мозг.

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Новое исследование было проведено учеными из Калифорнийского университета в Риверсайде и предполагает, что от 10% до 30% людей в США заражены паразитом Toxoplasma gondii (T. Gondii), не подозревая об этом, пишет Daily Mail.

В то же время предыдущие исследования связывали заражение паразитом с рядом проблем со здоровьем, в том числе:

измененным сознанием;

рискованным поведением;

депрессией;

шизофренией.

"Тихий" паразит захватывает мозг человека

Toxoplasma gondii — паразит, способный находиться в мозге человека в состоянии покоя в течение десятилетий. Как правило, он попадает в организм через недоваренное мясо или контакт с кошачьими фекалиями.

Большинство людей, зараженных паразитом, на самом деле не испытывают никаких симптомов. Когда симптомы все же проявляются, они часто напоминают симптомы гриппа, в том числе:

лихорадка;

отек лимфатических узлов;

мышечные боли и усталость;

спутанность сознания;

плохая координация;

мышечная слабость.

Поскольку инфекция обычно имитирует более доброкачественные состояния, ее часто не замечают. Однако эксперты предупреждают, что болезнь можно диагностировать с помощью анализов крови на антитела.

Как правило, более легкие симптомы обычно проходят в течение нескольких недель при использовании противопаразитных препаратов или антибиотиков. Однако люди с ослабленной иммунной системой, беременные женщины и младенцы находятся в зоне риска — токсоплазмоз способен вызвать у них более серьезные осложнения, такие как судороги и затрудненное дыхание.

Современные методы диагностики

Сегодня нам доступны лишь диагностические инструменты, способные подтвердить, что кто-то подвергся воздействию T. gondii, только путем выявления антител, белков, вырабатываемых иммунной системой организма для борьбы с чужеродными захватчиками, такими как бактерии и вирусы. Увы, эти тесты не смогут показать, активен ли паразит в мозге человека и как он может влиять на его работу.

Ученые надеются, что их работа позволит лучше понять, как действует паразит. Предполагается, что это также может открыть новые методы лечения для устранения паразита. Более того, есть вероятность, что в конце концов ученым также удастся разработать вакцину.

Новый способ обнаружения паразита

В новом исследовании ученые утверждают, что им, похоже, удалось найти способ обнаружить T. gondii и лечить ее. Команда обнаружила, что инфицированные нейроны в мозге выделяют меньше внеклеточных везикул (ВВ) — частиц, играющих роль в коммуникации между клетками.

По словам ведущего автора исследования, профессора биомедицинских наук Эммы Уилсон, их с коллегами работа открывает дверь к использованию ВВ в качестве биомаркеров, которые можно выделить из крови.

Ранее Фокус писал о том, что самый известный в мире паразит делает людей привлекательными.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.