Мільйони людей заражені паразитом, який "тихо" роз'їдає мозок: названо ледь помітні ознаки

Тривожні результати нового дослідження показують, що мільйони людей по всій земній кулі потенційно заражені паразитом, здатним десятиліттями не діяти, перш ніж почати "тихо" роз'їдати людський мозок.

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Нове дослідження було проведене вченими з Каліфорнійського університету в Ріверсайді й припускає, що від 10% до 30% людей у США заражені паразитом Toxoplasma gondii (T. Gondii), не підозрюючи про це, пише Daily Mail.

Водночас попередні дослідження пов'язували зараження паразитом із низкою проблем зі здоров'ям, зокрема:

зміненою свідомістю;

ризикованою поведінкою;

депресією;

шизофренією.

"Тихий" паразит захоплює мозок людини

Toxoplasma gondii — паразит, здатний перебувати в мозку людини в стані спокою протягом десятиліть. Як правило, він потрапляє в організм через недоварене м'ясо або контакт із котячими фекаліями.

Більшість людей, заражених паразитом, насправді не відчувають жодних симптомів. Коли симптоми все ж проявляються, вони часто нагадують симптоми грипу, зокрема:

лихоманка;

набряк лімфатичних вузлів;

м'язові болі та втома;

сплутаність свідомості;

погана координація;

м'язова слабкість.

Оскільки інфекція зазвичай імітує більш доброякісні стани, її часто не помічають. Однак експерти попереджають, що хворобу можна діагностувати за допомогою аналізів крові на антитіла.

Зазвичай легші симптоми зазвичай минають протягом кількох тижнів у разі використання протипаразитних препаратів або антибіотиків. Однак люди з ослабленою імунною системою, вагітні жінки та немовлята перебувають у зоні ризику — токсоплазмоз здатний спричинити в них серйозніші ускладнення, як-от судоми та утруднене дихання.

Сучасні методи діагностики

Сьогодні нам доступні лише діагностичні інструменти, здатні підтвердити, що хтось зазнав впливу T. gondii, тільки шляхом виявлення антитіл, білків, що виробляються імунною системою організму для боротьби з чужорідними загарбниками, такими як бактерії та віруси. На жаль, ці тести не зможуть показати, чи активний паразит у мозку людини і як він може впливати на його роботу.

Вчені сподіваються, що їхня робота дасть змогу краще зрозуміти, як діє паразит. Передбачається, що це також може відкрити нові методи лікування для усунення паразита. Ба більше, є ймовірність, що зрештою вченим також вдасться розробити вакцину.

Новий спосіб виявлення паразита

У новому дослідженні вчені стверджують, що їм схоже вдалося знайти спосіб виявити T. gondii та лікувати її. Команда виявила, що інфіковані нейрони в мозку виділяють менше позаклітинних везикул (ВВ) — частинок, які відіграють роль у комунікації між клітинами.

За словами провідного автора дослідження, професора біомедичних наук Емми Вілсон, їхня з колегами робота відкриває двері до використання ВВ як біомаркерів, які можна виділити з крові.

Раніше Фокус писав про те, що найвідоміший у світі паразит робить людей привабливими.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.