Найден самый старый бумеранг в мире: ученые выяснили, мог ли он возвращаться (фото)

Самый древний из найденных бумерангов в мире пролил свет на изобретательность людей, которые жили в то время. Необычный инструмент нашли в пещере в Польше, его возраст составляет 40 тыс. лет.

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По словам археологов, самый древний бумеранг был сделан из бивня мамонта, и эта работа была выполнена с поразительным мастерством. Исследователи также проанализировали форму бумеранга и пришли к выводу, что он действительно мог летать, но не возвращался обратно, пишет ВВС.

Эксперты считают, что древние люди могли использовать бумеранг на охоте, хотя он также мог иметь культурную или художественную ценность. Не исключено, что его использовали в каком-то из древних ритуалов.

Саимый древний бумеранг в мире, найденный в Польше Фото: Talamo et al., 2025, PLOS One, CC-BY 4.0

Археологи уточняют, что бумеранг из бивня мамонта был найден в пещере Облазова на юге Польши. Сперва ученые решили, что инструменту около 30 тыс. лет. Но проведенное радиоуглеродное датирование костей, которые были также найдены на месте открытия, показали возраст от 39 до 42 тыс. лет.

“Это самый старый бумеранг в мире и единственный в мире с такой формой и длиной”, - говорит доктор Сахра Таламо из Болонского университета.

Находка дает редкое представление о поведении и быте древних людей. По словам экспертов, удивительно, как 42 тыс. лет назад Homo sapiens мог создать такой идеальный объект для охоты на животных.

Бумеранг исключительно хорошо сохранился, а насечки на нем указывают на то, что он был отполирован и вырезан для использования правшой.

Изначально бумеранги были связаны с культурой аборигенов в Австралии. Но редкие исторические находки, сделанные за пределами Австралии, указывают, что бумеранги использовались на разных континентах Земли.

Самый древний австралийский бумеранг был датирован примерно 10 500 годами, и он был сделан из дерева. При этом самый старые изображения бумерангов в Австралии возрастом 20 тыс. лет.

Деревянный бумеранг возрастом 7000 лет был найден в Ютландии, полуострове между Данией и Германией, а фрагменты 2000-летнего дубового бумеранга, который действительно возвращается, были найдены в Нидерландах.

Напомним, археологи нашли уникальные человеческие инструменты, не соответствующие эпохе. В Италии обнаружены инструменты из слоновой кости, которым 400 000 лет.