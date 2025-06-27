Знайдено найстаріший бумеранг у світі: вчені з'ясували, чи міг він повертатися (фото)

Найдавніший зі знайдених бумерангів у світі пролив світло на винахідливість людей, які жили в той час. Незвичайний інструмент знайшли в печері в Польщі, його вік становить 40 тис. років.

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За словами археологів, найдавніший бумеранг був зроблений з бивня мамонта, і ця робота була виконана з вражаючою майстерністю. Дослідники також проаналізували форму бумеранга і дійшли висновку, що він дійсно міг літати, але не повертався назад, пише ВВС.

Експерти вважають, що стародавні люди могли використовувати бумеранг на полюванні, хоча він також міг мати культурну або художню цінність. Не виключено, що його використовували в якомусь із стародавніх ритуалів.

Найдавніший бумеранг у світі, знайдений у Польщі Фото: Talamo et al., 2025, PLOS One, CC-BY 4.0

Археологи уточнюють, що бумеранг із бивня мамонта було знайдено в печері Облазова на півдні Польщі. Спершу вчені вирішили, що інструменту близько 30 тис. років. Але проведене радіовуглецеве датування кісток, які були також знайдені на місці відкриття, показали вік від 39 до 42 тис. років.

"Це найстаріший бумеранг у світі і єдиний у світі з такою формою і довжиною", — каже доктор Сахра Таламо з Болонського університету.

Знахідка дає рідкісне уявлення про поведінку та побут стародавніх людей. За словами експертів, дивно, як 42 тис. років тому Homo sapiens міг створити такий ідеальний об'єкт для полювання на тварин.

Бумеранг винятково добре зберігся, а насічки на ньому вказують на те, що його відполірували та вирізали для використання правші.

Спочатку бумеранги були пов'язані з культурою аборигенів в Австралії. Але рідкісні історичні знахідки, зроблені за межами Австралії, вказують, що бумеранги використовувалися на різних континентах Землі.

Найдавніший австралійський бумеранг був датований приблизно 10 500 роками, і він був зроблений з дерева. При цьому найстаріші зображення бумерангів в Австралії віком 20 тис. років.

Дерев'яний бумеранг віком 7000 років був знайдений в Ютландії, півострові між Данією і Німеччиною, а фрагменти 2000-річного дубового бумеранга, який дійсно повертається, були знайдені в Нідерландах.

Нагадаємо, археологи знайшли унікальні людські інструменти, що не відповідають епосі. В Італії виявлено інструменти зі слонової кістки, яким 400 000 років.