Кофеин может замедлять старение: ученые разгадали его секрет

Всем известно, что кофеин придает бодрости и помогает концентрироваться. Новое же исследование показывает, что кофеин связан с более здоровым и медленным старением.

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Ученые из Лондонского университета королевы Марии (QMUL) и Института Фрэнсиса Крика в Великобритании провели эксперимент с дрожжами, которыми заменили человеческие клетки. Исследователи пытались проследить за тем, как разные дозы кофеина влияют на продолжительность жизни клеток и их способность противостоять повреждениям, пишет Science Alert.

“Наши результаты объясняют, что почему кофеин может быть полезен для здоровья и долголетия. Они открывают захватывающие возможности для будущих исследований того, как мы можем более непосредственно вызывать эти эффекты — с помощью диеты, образа жизни или новых лекарств”, - говорит биохимик Джон-Патрик Алао из QMUL.

Ранее исследования уже показывали, что кофеин может управлять биологическим переключателем, называемым TOR (цель рапамицина). Он помогает регулировать рот клеток в ответ на доступность пищи и энергии.

Последние же эксперименты показали, что кофеин не взаимодействует с TOR напрямую. Вместо этого он управляет им через путь AMPK, который работает как своего рода индикатор уровня топлива для клеток.

Ученым уже давно известно, что AMPK выполняет ряд жизненно важных задач в нашем организме, которые касаются поддержания работы клеток и помогает им эффективнее противостоять износу. Новое исследование показало, что на него также оказывает влияние кофеин.

“Когда клеткам не хватает энергии, AMPK включается, чтобы помочь им справиться, и наши результаты показывают, что кофеин помогает переключить этот переключатель”, - добавляет генетик и биолог Харалампос Раллис из QMUL.

Такой симбиоз влияет на то, как клетки растут, восстанавливают свою ДНК, а также реагируют на стресс. Результатом всего этого становится то, что клетки дольше остаются здоровыми.

Когда исследователи прервали генетическую цепную реакцию, которую запускает кофеин, клетки не получили всех тех же преимуществ для здоровья. Это стало подтверждением того, что соединение действительно работает и его можно будет использовать в будущем.

На данный момент препарат для лечения диабета метформин также рассматривается как способ поддержания нас в лучшей форме в течение более длительного периода времени. Препарат также действует через AMPK, поэтому ученые предполагают, что лечение на основе кофеина может иметь аналогичный эффект.

Все больше исследований показывают положительные эффекты от потребления кофеина, будь то потеря жира, защита от сердечно-сосудистых заболеваний или предотвращение слабоумия.

Напомним, ученые открыли внезапный побочный эффект употребления кофе. Кофе славиться целым набором полезных свойств и является самым популярным напитком в мире, не уступая чаю. Однако недавно ученые обнаружили у него неожиданную, малоизученную и потенциально опасную обратную сторону.