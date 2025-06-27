Кофеїн може сповільнювати старіння: вчені розгадали його секрет

Усім відомо, що кофеїн додає бадьорості та допомагає концентруватися. Нове ж дослідження показує, що кофеїн пов'язаний зі здоровішим і повільнішим старінням.

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Науковці з Лондонського університету королеви Марії (QMUL) та Інституту Френсіса Кріка у Великій Британії провели експеримент із дріжджами, якими замінили людські клітини. Дослідники намагалися простежити за тим, як різні дози кофеїну впливають на тривалість життя клітин та їхню здатність протистояти пошкодженням, пише Science Alert.

"Наші результати пояснюють, чому кофеїн може бути корисним для здоров'я і довголіття. Вони відкривають захопливі можливості для майбутніх досліджень того, як ми можемо більш безпосередньо спричиняти ці ефекти — за допомогою дієти, способу життя або нових ліків", — каже біохімік Джон-Патрік Алао з QMUL.

Раніше дослідження вже показували, що кофеїн може керувати біологічним перемикачем, який називається TOR (мета рапаміцину). Він допомагає регулювати рот клітин у відповідь на доступність їжі та енергії.

Останні ж експерименти показали, що кофеїн не взаємодіє з TOR безпосередньо. Замість цього він керує ним через шлях AMPK, який працює як свого роду індикатор рівня палива для клітин.

Вченим уже давно відомо, що AMPK виконує низку життєво важливих завдань у нашому організмі, що стосуються підтримання роботи клітин і допомагає їм ефективніше протистояти зносу. Нове дослідження показало, що на нього також впливає кофеїн.

"Коли клітинам бракує енергії, AMPK вмикається, щоб допомогти їм впоратися, і наші результати показують, що кофеїн допомагає перемкнути цей перемикач", — додає генетик і біолог Харалампос Ралліс із QMUL.

Такий симбіоз впливає на те, як клітини ростуть, відновлюють свою ДНК, а також реагують на стрес. Результатом усього цього стає те, що клітини довше залишаються здоровими.

Коли дослідники перервали генетичну ланцюгову реакцію, яку запускає кофеїн, клітини не отримали всіх тих самих переваг для здоров'я. Це стало підтвердженням того, що сполука справді працює і її можна буде використовувати в майбутньому.

Наразі препарат для лікування діабету метформін також розглядається як спосіб підтримання нас у кращій формі протягом більш тривалого періоду часу. Препарат також діє через AMPK, тому вчені припускають, що лікування на основі кофеїну може мати аналогічний ефект.

Дедалі більше досліджень показують позитивні ефекти від споживання кофеїну, чи то втрата жиру, чи то захист від серцево-судинних захворювань, чи то запобігання недоумству.

Нагадаємо, вчені відкрили раптовий побічний ефект вживання кави. Кава славиться цілим набором корисних властивостей і є найпопулярнішим напоєм у світі, не поступаючись чаю. Однак нещодавно вчені виявили в неї несподіваний, маловивчений і потенційно небезпечний зворотний бік.