Размером в 1 млн св. лет: обнаруженный объект показывает, как создавалась ранняя Вселенная (фото)

Новое открытие дает представление о том, какими были скопления галактик сразу после того, как они образовались миллиарды лет назад.

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Астрономы обнаружили огромное облако энергичных частиц, известное как мини-гало, которое окружает одно из самых далеких скоплений галактик. Это открытие улучшает понимание скрытых сил, которые формировали ранний космос миллиарды лет назад. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

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Астрономы с помощью наземного радиотелескопа LOFAR, состоящего из более чем 100 000 небольших антенн, разбросанных по Европе, обнаружили массивную структуру в глубоком космосе.

Они нашли облако из высокоэнергетических заряженных частиц, в которое погружено огромное скопление галактик под названием SpARCS1049, которое находится на расстоянии примерно 10 млрд световых лет от нас.

Астрономы обнаружили слабый, но широко распространенный радиосигнал, который исходит не от отдельных галактик, а от обширной области пространства, заполненной высокоэнергетическими частицами и магнитными полями. Это так называемое мини-гало выпускает радиоволны. На сегодняшний это облако из высокоэнергетических заряженных частиц, является самым далеким среди известных подобных объектов в космосе.

Это открытие показывает, что скопления галактик, одни из крупнейших структур во Вселенной, были погружены в частицы высокой энергии большую часть своего существования. То есть даже в ранней Вселенной скопления галактик уже были сформированы энергетическими процессами.

На этом снимке показано далекое скопление галактик, переполненное энергией: галактики сияют в видимом свете (белом), красные облака - это обнаруженное мини-гало Фото: phys.org

Астрономы оценили размер мини-гало в более чем 1 млн световых лет и такую огромную структуру еще никогда не видели в ранней Вселенной. Ученые говорят, что они обнаружили огромный "космический океан", где скопление галактик погружено в высокоэнергетические частицы.

Учитывая существеннее такой структуры, астрономы считают, что эти энергичные частицы и процессы, их создающие, формировали скопления галактик на протяжении почти всей истории Вселенной.

У авторов открытия есть два вероятных объяснения образования мини-гало.

Одно из них заключается в том, что в центре галактик внутри скопления находятся сверхмассивные черные дыры, которые могут выбрасывать потоки высокоэнергетических частиц в космос. Но неясно, как эти частицы могли бы перемещаться от черной дыры, чтобы создать такое гигантское облако, сохраняя при этом большую часть своей энергии.

Второе объяснение заключается в том, что происходит столкновение космических частиц. Это когда заряженные частицы в горячей плазме скопления галактик сталкиваются друг с другом почти со скоростью света и разделяются на высокоэнергетические частицы.

Астрономы говорят, что новое открытие дает представление о том, какими были скопления галактик сразу после того, как они образовались миллиарды лет назад. Также это указывает на то, что скопления галактик были наполнены этими высокоэнергетическими частицами на миллиарды лет раньше, чем предполагалось.

При этом какой бы энергетический процесс не создал мини-гало, он произошел гораздо раньше, чем ожидалось, говорят астрономы.

Как уже писал Фокус, ближайшая к нам крупная галактика помогла астрономам открыть темную материю. Теперь же галактика Андромеды показана такой, какой ее раньше никогда не видели. При этом можно также услышать, как она звучит.