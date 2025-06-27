Угроза для Млечного Пути: галактику Андромеды такой еще не видели, NASA удивляет (фото)

Ближайшая к нам крупная галактика помогла астрономам открыть темную материю. Теперь же галактика Андромеды показана такой, какой ее раньше не видели. При этом можно также услышать, как она звучит.

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Галактика Андромеды, также известная как M31, является ближайшей спиральной галактикой к Млечному Пути. Это также ближайшая крупная галактика. Она находится на расстоянии 2,5 млн лет от нас и ранее позволила астрономам понять структуру и эволюцию нашей собственной галактики. Это сделать сложно, ведь Земля находится внутри Млечного Пути. Ученые из NASA представили новую составную фотографию галактики Андромеда, созданную с помощью пяти различных видов света, объединенных вместе. Таким образом получалась максимально детализированная фотография этой знаменитой спиральной галактики, которая должна врезаться в Млечный Путь, пишет Gizmodo.

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Телескопы получают изображения в разных длинах волн света, наблюдая определенную часть электромагнитного спектра, от низкочастотных радиоволн до чрезвычайно высокочастотных гамма-лучей. Используя разные длины волн света, астрономы могут получить более детальное представление о космосе.

Для создания новой фотографии галактики Андромеды астрономы использовали рентгеновские данные космического телескопа Чандра, которые показывают высокоэнергетическое излучение вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Рентгеновские данные также были получены космическим телескопом XMM-Newton и они показаны красным, зеленым и синим цветами.

Галактика Андромеды Фото: NASA

Ультрафиолетовые данные были получены уже неработающим космическим телескопом GALEX и они показаны синим цветом. Инфракрасные данные были получены уже неработающим космическим телескопом Spitzer и они показаны красным, оранжевым и фиолетовым цветами. Радиоданные были получены радиотелескопом Вестерборк и они показаны красно-оранжевым цветом. Также использовались оптические данные с наземных телескопов.

Галактика Андромеды представляют собой классическую спиральную галактику с хорошо выраженными спиральными рукавами, которые выходят из центра. Диаметр этой галактики составляет примерно 220 000 световых лет, то есть она в 2 раза больше Млечного Пути.

Для создания новой фотографии галактики Андромеды астрономы использовали разные виды электромагнитного излучения Фото: NASA

Астрономы считают, что галактика Андромеды и Млечный Путь должны столкнуться примерно через 4,5 млрд лет, что приведет к их слиянию и превращению в одну более крупную галактику. Но, как уже писал Фокус, недавно ученые заявили, что этого столкновения может вообще не произойти.

Галактика Андромеды и Млечный Путь Фото: NASA

Астрономы также преобразовали полученные данные из разных длин волн света в звук и создали прекрасную мелодию. Ее можно услышать на видео выше. Чтобы создать мелодию Андромеды ученые разделили данные и наложили их друг на друга горизонтально, начиная с рентгеновских лучей наверху и по мере спуска вниз расположены ультрафиолетовое, оптическое, инфракрасное и радиоизлучение.

Каждый тип света сопоставлен с различным диапазоном нот, от низкоэнергетических радиоволн до высокоэнергетических рентгеновских лучей. Яркость каждого источника контролирует громкость галактической мелодии, а вертикальное расположение определяет высоту тона.

Эта составная фотография галактики Андромеды была создана в честь астронома Веры Рубин, которая обнаружила доказательства существования темной материи, измерив скорость движения звезд в спиральной галактике. В 1960-х годах Рубин внимательно наблюдала за галактикой Андромеды и определила, что невидимая материя влияет на вращение ее спиральных рукавов. Природа темной материи до сих пор остается одной из самых больших загадок астрофизики.

Как уже писал Фокус, ранее на этой неделе Обсерватория имени Веры Рубин представила свои первые фотографии космоса.

Также Фокус писал о том, что сейчас самое лучшее время, чтобы увидеть в небе "Летний треугольник". Конец июня является самым лучшим периодом времени, когда жители Северного полушария Земли могут наблюдать в ночном небе удивительный астеризм, состоящий из трех очень ярких звезд.