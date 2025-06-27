Сейчас самое лучшее время, чтобы увидеть в небе "Летний треугольник": что это (фото)

Конец июня является самым лучшим периодом времени, когда жители Северного полушария Земли могут наблюдать в ночном небе удивительный астеризм, состоящий из трех очень ярких звезд.

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"Летний треугольник" — это астеризм, то есть треугольный узор из трех ослепительно ярких звезд, который становится наиболее заметным летом в Северном полушарии Земли. Этот астеризм создан тремя яркими звездами: Вегой, Денебом и Альтаиром, пишет IFLScience.

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"Летний треугольник" состоит из одних из самых ярких звезд на небе, которые называются Альтаир, Денеб и Вега. Все они принадлежат разным созвездиям, но образуют уникальную треугольную фигуру, где каждый угол треугольника обозначен одно из этих звезд.

В конце июня эти звезды находятся выше в небе, а потому хорошо видны. Также ночное небо сейчас более темное, ведь Луна не настолько яркая, чтобы затмить отраженным солнечным светом эти звезды.

Для того, чтобы увидеть "Летний треугольник" нужно смотреть на восток. Вегу, вероятно, будет легче всего заметить, так как она самая яркая, и как только вы ее заметите, посмотрите влево на Денеб и ниже на Альтаир.

"Летний треугольник". Фотография космического телескопа Хаббл Фото: NASA

"Летний треугольник" — это астеризм. В то время как созвездия являются признанными группами звезд с определенными границами в своих областях неба, астеризмы являются узнаваемыми узорами звезд без официального обозначения.

Карта "Летнего треугольника" Фото: Wikipedia

Звезда Вега

Вега – это самая яркая звезда в созвездии Лиры. Она является пятой по яркости звездой на всем ночном небе и второй по яркости в Северном полушарии после Арктура. Ее легко узнать благодаря бело-голубому цвету.

Вега находится относительно близко к Земле на расстоянии 25 световых годах.

Масса Веги примерно в 2 раза больше массы Солнца, а ее яркость примерно в 40 раз больше, чем у нашей родной звезды.

Вега вращается вокруг своей оси очень быстро. Один оборот занимает всего 12,5 часов. Для сравнения, Солнцу требуется около 27 дней. Это приводит к тому, что звезда сплюснута на полюсах и выпуклая на экваторе и имеет форму эллипсоида.

Ученые считают, что Вега существует примерно 450-500 млн лет. Для сравнения Солнце существует уже 4,6 млрд лет.

Звезда Вега Фото: NASA

Звезда Денеб

Денеб – это самая яркая звезда в созвездии Лебедя. Она является 19-й по яркости звездой на всем ночном небе.

Денеб — это голубой сверхгигант. Это означает, что звезда является одной из самых массивных и ярких звезд, которые находятся на поздних стадиях своей эволюции.

Считается, что Денеб находится на расстоянии от 1500 до 2600 световых лет от Земли. Таким образом это самая далекая звезда, которая видима невооруженным глазом.

Денеб ярче Солнца примерно в 55 000 – 195 000 раз, поэтому это одна из самых ярких звезд в Млечном Пути.

Денеб больше Солнца примерно в 100-200 раз. Если бы эта звезда находилась на месте Солнца, то ее край был бы расположен там, где находится Земля. Наша планета удалена от Солнца на 150 млн км.

Астрономы считают, что Денем уже заканчивает свою жизнь и превращается в красного сверхгиганта, который в будущем взорвется сверхновой.

Звезда Альтаир Фото: NASA

Звезда Альтаир

Альтаир – это самая яркая звезда в созвездии Орла. Она является 12-й по яркости звездой на всем ночном небе.

Альтаир находится относительно близко к нам на расстоянии 16,8 световых лет.

Альтаир является горячей белой звездой, масса которой примерно в 1,8 раза больше массы Солнца, и она ярче нашей звезды примерно в 11 раз.

Как и Вега Альтаир очень быстро вращается вокруг своей оси – один оборот занимает всего 9 дней. Поэтому звезда имеет форму сплюснутого сфероида.

Астрономы считают, что Альтаир существует всего 100-200 млн лет.

Как уже писал Фокус, на Земле нашли осколки Меркурия, которого уже нет. Ученые предполагают, что им удалось найти на Земле осколки Меркурия, которые позволят изучить самую внутреннюю планету Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что не весь уран можно использовать для ядерного оружия. Химик объяснил, как уран, который является одним из самых распространенных химических элементов, перерабатывается в энергию.