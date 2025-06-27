Зараз найкращий час, щоб побачити в небі "Літній трикутник": що це (фото)

Кінець червня є найкращим періодом часу, коли жителі Північної півкулі Землі можуть спостерігати в нічному небі дивовижний астеризм, що складається з трьох дуже яскравих зірок.

Related video

"Літній трикутник" — це астеризм, тобто трикутний візерунок із трьох сліпуче яскравих зірок, що стає найпомітнішим влітку в Північній півкулі Землі. Цей астеризм створений трьома яскравими зірками: Вегою, Денебом і Альтаїром, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Літній трикутник" складається з одних із найяскравіших зірок на небі, що мають назви Альтаїр, Денеб і Вега. Усі вони належать до різних сузір'їв, але утворюють унікальну трикутну фігуру, де кожний кут трикутника позначений однією з цих зірок.

Наприкінці червня ці зірки знаходяться вище в небі, а тому їх добре видно. Також нічне небо зараз темніше, адже Місяць не настільки яскравий, щоб затьмарити відбитим сонячним світлом ці зірки.

Для того, щоб побачити "Літній трикутник" потрібно дивитися на схід. Вегу, ймовірно, буде найлегше помітити, оскільки вона найяскравіша, і щойно ви її помітите, подивіться ліворуч на Денеб і нижче на Альтаїр.

"Літній трикутник". Фотографія космічного телескопа Хаббл Фото: solar-system

"Літній трикутник" — це астеризм. У той час як сузір'я є визнаними групами зірок з певними межами у своїх областях неба, астеризми є впізнаваними візерунками зірок без офіційного позначення.

Карта "Літнього трикутника" Фото: Wikipedia

Зірка Вега

Вега — це найяскравіша зірка в сузір'ї Ліри. Вона є п'ятою за яскравістю зіркою на всьому нічному небі та другою за яскравістю в Північній півкулі після Арктура. Її легко впізнати завдяки біло-блакитному кольору.

Вега знаходиться відносно близько до Землі на відстані 25 світлових років.

Маса Веги приблизно в 2 рази більша за масу Сонця, а її яскравість приблизно в 40 разів більша, ніж у нашої рідної зірки.

Вега обертається навколо своєї осі дуже швидко. Один оберт займає всього 12,5 годин. Для порівняння, Сонцю потрібно близько 27 днів. Це призводить до того, що зірка сплюснута на полюсах і опукла на екваторі та має форму еліпсоїда.

Вчені вважають, що Вега існує приблизно 450-500 млн років. Для порівняння Сонце існує вже 4,6 млрд років.

Зірка Вега Фото: solar-system

Зірка Денеб

Денеб — це найяскравіша зірка в сузір'ї Лебедя. Вона є 19-ю за яскравістю зіркою на всьому нічному небі.

Денеб — це блакитний надгігант. Це означає, що зірка є однією з наймасивніших і найяскравіших зірок, які перебувають на пізніх стадіях своєї еволюції.

Вважається, що Денеб знаходиться на відстані від 1500 до 2600 світлових років від Землі. Таким чином це найвіддаленіша зірка, яка видима неозброєним оком.

Денеб яскравіший за Сонце приблизно у 55 000 — 195 000 разів, тому це одна з найяскравіших зірок у Чумацькому Шляху.

Денеб більший за Сонце приблизно в 100-200 разів. Якби ця зірка перебувала на місці Сонця, то її край був би розташований там, де знаходиться Земля. Наша планета віддалена від Сонця на 150 млн км.

Астрономи вважають, що Денем уже закінчує своє життя і перетворюється на червоного надгіганта, який у майбутньому вибухне надновою.

Зірка Альтаїр Фото: solar-system

Зірка Альтаїр

Альтаїр — це найяскравіша зірка в сузір'ї Орла. Вона є 12-ю за яскравістю зіркою на всьому нічному небі.

Альтаїр знаходиться відносно близько до нас на відстані 16,8 світлових років.

Альтаїр є гарячою білою зіркою, маса якої приблизно в 1,8 раза більша за масу Сонця, і вона яскравіша за нашу зірку приблизно в 11 разів.

Як і Вега, Альтаїр дуже швидко обертається навколо своєї осі — один оберт займає всього 9 днів. Тому зірка має форму сплюснутого сфероїда.

Астрономи вважають, що Альтаїр існує всього 100-200 млн років.

Як уже писав Фокус, на Землі знайшли осколки Меркурія, якого вже немає. Вчені припускають, що їм вдалося знайти на Землі осколки Меркурія, які дадуть змогу вивчити найвнутрішню планету Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що не весь уран можна використовувати для ядерної зброї. Хімік пояснив, як уран, який є одним з найпоширеніших хімічних елементів, переробляється в енергію.