Загроза для Чумацького Шляху: галактику Андромеди такою ще не бачили, NASA дивує (фото)

Найближча до нас велика галактика допомогла астрономам відкрити темну матерію. Тепер же галактика Андромеди показана такою, якою її раніше не бачили. При цьому можна також почути, як вона звучить.

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Галактика Андромеди, також відома як M31, є найближчою спіральною галактикою до Чумацького Шляху. Це також найближча велика галактика. Вона розташована на відстані 2,5 млн років від нас і раніше дала змогу астрономам зрозуміти структуру та еволюцію нашої власної галактики. Це зробити складно, адже Земля розташована всередині Чумацького Шляху. Вчені з NASA представили нову складову фотографію галактики Андромеда, створену за допомогою п'яти різних видів світла, об'єднаних разом. Таким чином виходила максимально деталізована фотографія цієї знаменитої спіральної галактики, яка повинна врізатися в Чумацький Шлях, пише Gizmodo.

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Телескопи отримують зображення в різних довжинах хвиль світла, спостерігаючи певну частину електромагнітного спектра, від низькочастотних радіохвиль до надзвичайно високочастотних гамма-променів. Використовуючи різні довжини хвиль світла, астрономи можуть отримати більш детальне уявлення про космос.

Для створення нової фотографії галактики Андромеди астрономи використовували рентгенівські дані космічного телескопа Чандра, які показують високоенергетичне випромінювання навколо надмасивної чорної діри в центрі галактики. Рентгенівські дані також були отримані космічним телескопом XMM-Newton і вони показані червоним, зеленим і синім кольорами.

Галактика Андромеди Фото: solar-system

Ультрафіолетові дані були отримані вже непрацюючим космічним телескопом GALEX і вони показані синім кольором. Інфрачервоні дані були отримані вже непрацюючим космічним телескопом Spitzer і вони показані червоним, помаранчевим і фіолетовим кольорами. Радіодані були отримані радіотелескопом Вестерборк і вони показані червоно-помаранчевим кольором. Також використовувалися оптичні дані з наземних телескопів.

Галактика Андромеди є класичною спіральною галактикою з добре вираженими спіральними рукавами, які виходять із центру. Діаметр цієї галактики становить приблизно 220 000 світлових років, тобто вона в 2 рази більша за Чумацький Шлях.

Для створення нової фотографії галактики Андромеди астрономи використовували різні види електромагнітного випромінювання Фото: solar-system

Астрономи вважають, що галактика Андромеди і Чумацький Шлях повинні зіткнутися приблизно за 4,5 млрд років, що призведе до їхнього злиття та перетворення на одну більшу галактику. Але, як уже писав Фокус, нещодавно вчені заявили, що цього зіткнення може взагалі не статися.

Галактика Андромеди і Чумацький Шлях Фото: NASA

Астрономи також перетворили отримані дані з різних довжин хвиль світла на звук і створили прекрасну мелодію. Її можна почути на відео вище. Щоб створити мелодію Андромеди, вчені розділили дані і наклали їх один на одного горизонтально, починаючи з рентгенівських променів нагорі, а в міру спуску вниз розташовані ультрафіолетове, оптичне, інфрачервоне та радіовипромінювання.

Кожен тип світла зіставлено з різним діапазоном нот, від низькоенергетичних радіохвиль до високоенергетичних рентгенівських променів. Яскравість кожного джерела контролює гучність галактичної мелодії, а вертикальне розташування визначає висоту тону.

Цю складову фотографію галактики Андромеди було створено на честь астронома Віри Рубін, яка виявила докази існування темної матерії, вимірявши швидкість руху зірок у спіральній галактиці. У 1960-х роках Рубін уважно спостерігала за галактикою Андромеди і визначила, що невидима матерія впливає на обертання її спіральних рукавів. Природа темної матерії досі залишається однією з найбільших загадок астрофізики.

Як уже писав Фокус, раніше цього тижня Обсерваторія імені Віри Рубін представила свої перші фотографії космосу.

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