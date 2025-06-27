Розміром в 1 млн св. років: виявлений об'єкт показує, як створювався ранній Всесвіт (фото)

Нове відкриття дає уявлення про те, якими були скупчення галактик відразу після того, як вони утворилися мільярди років тому.

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Астрономи виявили величезну хмару енергійних частинок, відому як міні-гало, яка оточує одне з найдальших скупчень галактик. Це відкриття покращує розуміння прихованих сил, які формували ранній космос мільярди років тому. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

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Астрономи за допомогою наземного радіотелескопа LOFAR, що складається з більш ніж 100 000 невеликих антен, розкиданих по Європі, виявили масивну структуру в глибокому космосі.

Вони знайшли хмару з високоенергетичних заряджених частинок, у яку занурене величезне скупчення галактик під назвою SpARCS1049, що розташоване на відстані приблизно 10 млрд світлових років від нас.

Астрономи виявили слабкий, але широко поширений радіосигнал, який виходить не від окремих галактик, а від великої області простору, заповненої високоенергетичними частинками і магнітними полями. Це так зване міні-гало випускає радіохвилі. На сьогоднішній день ця хмара з високоенергетичних заряджених частинок, є найвіддаленішою серед відомих подібних об'єктів у космосі.

Це відкриття показує, що скупчення галактик, одні з найбільших структур у Всесвіті, були занурені в частинки високої енергії більшу частину свого існування. Тобто навіть у ранньому Всесвіті скупчення галактик уже були сформовані енергетичними процесами.

На цьому знімку показано далеке скупчення галактик, переповнене енергією: галактики сяють у видимому світлі (білому), червоні хмари — це виявлене міні-гало Фото: phys.org

Астрономи оцінили розмір міні-гало в понад 1 млн світлових років і таку величезну структуру ще ніколи не бачили в ранньому Всесвіті. Вчені кажуть, що вони виявили величезний "космічний океан", де скупчення галактик занурено у високоенергетичні частинки.

З огляду на істотність такої структури, астрономи вважають, що ці енергійні частинки та процеси, що їх створюють, формували скупчення галактик протягом майже всієї історії Всесвіту.

У авторів відкриття є два ймовірних пояснення утворення міні-гало.

Одне з них полягає в тому, що в центрі галактик усередині скупчення знаходяться надмасивні чорні діри, які можуть викидати потоки високоенергетичних частинок у космос. Але неясно, як ці частинки могли б переміщатися від чорної діри, щоб створити таку гігантську хмару, зберігаючи при цьому більшу частину своєї енергії.

Друге пояснення полягає в тому, що відбувається зіткнення космічних частинок. Це коли заряджені частинки в гарячій плазмі скупчення галактик стикаються одна з одною майже зі швидкістю світла і розділяються на високоенергетичні частинки.

Астрономи кажуть, що нове відкриття дає уявлення про те, якими були скупчення галактик відразу після того, як вони утворилися мільярди років тому. Також це вказує на те, що скупчення галактик були наповнені цими високоенергетичними частинками на мільярди років раніше, ніж передбачалося.

При цьому який би енергетичний процес не створив міні-гало, він стався набагато раніше, ніж очікувалося, кажуть астрономи.

Як уже писав Фокус, найближча до нас велика галактика допомогла астрономам відкрити темну матерію. Тепер же галактика Андромеди показана такою, якою її раніше ніколи не бачили. При цьому можна також почути, як вона звучить.