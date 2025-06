Астрономы обнаружили первые стадии рождения планет: кое-что увидели впервые (фото)

Ученые изучили протопланетные диски в гигантском молекулярном облаке Ро Змееносца, которое является ближайшим регионом звездообразования, и обнаружили неизвестные структуры вокруг молодых звезд.

Астрономы увидели первые стадии рождения планет вокруг молодых звезд. Открытие произошло, когда ученые изучали 78 протопланетных дисков из газа и пыли в области звездообразования, известной как молекулярное облако Ро Змееносца. Оно находится примерно в 460 световых годах от Земли и это ближайший к нам регион звездообразования. Астрономы обнаружили неизвестные кольца, спирали и другие субструктуры в дисках, где происходит рождение планет, которые окружают звезды возрастом всего несколько сотен тысяч лет. Солнцу уже 4,6 млрд лет. Результаты исследования, опубликованного в журнале The Publications of the Astronomical Society of Japan, показывают, что звезды и планеты развиваются вместе в средах, богатых газом и пылью, пишет Space.

Звезды рождаются, когда слишком плотные части огромных молекулярных облаков сжимаются под действием собственной гравитации. В результате возникает протозвезда, окруженная диском из газа и пыли, которая набирает массу, притягивая материал из диска. После того, как протозвезда становится достаточно массивной, чтобы в ее ядре начался термоядерный синтез водоворота, она становится обычной звездой.

Но часть диска окружающего звезду все еще остается и в это случае он называется протопланетным диском, ведь там формируются планеты. Когда планеты начинают формироваться, их гравитационное влияние может собирать или выбрасывать газ и пыль. Этот процесс приводит к появлению субструктур в протопланетном диске.

Молекулярное облако Ро Змееносца Фото: NASA

Но главный вопрос заключается в следующем: в какой момент эволюции планетных систем эти субструктуры начинают появляться? На этот вопрос астрономы пытались ответить с помощью радиотелескопа ALMA. Исследование обнаружило сложные детали структур в протопланетных дисках.

Астрономы обнаружили, что такие структуры распространены в дисках, которые окружают молодые звезды возрастом менее 1 миллиона лет. Но более молодые звезды, возраст которых составляет всего от 10 000 до 100 000 лет, все еще находятся на стадии сбора материи. Оказалось, что эти структуры отсутствуют у более молодых звезд. Это означает, что характеристики протопланетного диска зависят от возраста его центральной звезды.

После этого исследователи увеличили размер изображений протопланетных дисков, полученных ранее. Исследование показало, что 27 из 78 изученных протопланетных дисков имели кольцевые или спиральные структуры, 15 из которых никогда ранее не наблюдались.

Исследователи увеличили размер изображений протопланетных дисков, полученных ранее. Исследование показало, что 27 из 78 исследованных протопланетных дисков имели кольцевые или спиральные структуры, 15 из которых никогда ранее не наблюдались Фото: space.com

Астрономы выяснили, что субструктуры формируются в дисках, ширина которых в 30 раз больше расстояния между Землей и Солнцем (оно составляет 150 млн км). Это говорит о том, что субструктуры формируются гораздо раньше, чем предполагалось, когда диски еще наполнены газом и пылью. Другими словами, молодые звезды и планеты развиваются вместе, по крайней мере, в молекулярном облаке Ро Змееносца.

Ученые говорят, что будущие исследования других областей звездообразования покажут, является ли эта тенденция универсальной.

Ученые говорят, что будущие исследования других областей звездообразования покажут, является ли эта тенденция универсальной.