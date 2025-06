Астрономи виявили перші стадії народження планет: дещо побачили вперше (фото)

Вчені вивчили протопланетні диски в гігантській молекулярній хмарі Ро Змієносця, яка є найближчим регіоном зореутворення, і виявили невідомі структури навколо молодих зірок.

Related video

Астрономи побачили перші стадії народження планет навколо молодих зірок. Відкриття сталося, коли вчені вивчали 78 протопланетних дисків з газу і пилу в області зореутворення, відомої як молекулярна хмара Ро Змієносця. Вона розташована приблизно за 460 світлових років від Землі і це найближчий до нас регіон зореутворення. Астрономи виявили невідомі кільця, спіралі та інші субструктури в дисках, де відбувається народження планет, які оточують зірки віком лише кілька сотень тисяч років. Сонцю вже 4,6 млрд років. Результати дослідження, опублікованого в журналі The Publications of the Astronomical Society of Japan, показують, що зірки і планети розвиваються разом у середовищах, багатих газом і пилом, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зірки народжуються, коли занадто щільні частини величезних молекулярних хмар стискаються під дією власної гравітації. У результаті виникає протозірка, оточена диском із газу та пилу, яка набирає масу, притягуючи матеріал із диска. Після того, як протозірка стає досить масивною, щоб у її ядрі почався термоядерний синтез виру, вона стає звичайною зіркою.

Але частина диска, що оточує зірку, все ще залишається і в цьому випадку він називається протопланетним диском, адже там формуються планети. Коли планети починають формуватися, їхній гравітаційний вплив може збирати або викидати газ і пил. Цей процес призводить до появи субструктур у протопланетному диску.

Молекулярна хмара Ро Змієносця Фото: solar-system

Але головне питання полягає в такому: в який момент еволюції планетних систем ці субструктури починають з'являтися? На це питання астрономи намагалися відповісти за допомогою радіотелескопа ALMA. Дослідження виявило складні деталі структур у протопланетних дисках.

Астрономи виявили, що такі структури поширені в дисках, які оточують молоді зірки віком менше 1 мільйона років. Але молодші зірки, вік яких становить лише від 10 000 до 100 000 років, все ще перебувають на стадії збору матерії. Виявилося, що ці структури відсутні у більш молодих зірок. Це означає, що характеристики протопланетного диска залежать від віку його центральної зірки.

Після цього дослідники збільшили розмір зображень протопланетних дисків, отриманих раніше. Дослідження показало, що 27 із 78 вивчених протопланетних дисків мали кільцеві або спіральні структури, 15 з яких ніколи раніше не спостерігалися.

Дослідники збільшили розмір зображень протопланетних дисків, отриманих раніше. Дослідження показало, що 27 із 78 досліджених протопланетних дисків мали кільцеві або спіральні структури, 15 з яких ніколи раніше не спостерігалися Фото: space.com

Астрономи з'ясували, що субструктури формуються в дисках, ширина яких у 30 разів більша за відстань між Землею і Сонцем (вона становить 150 млн км). Це говорить про те, що субструктури формуються набагато раніше, ніж передбачалося, коли диски ще наповнені газом і пилом. Інакше кажучи, молоді зірки і планети розвиваються разом, принаймні в молекулярній хмарі Ро Змієносця.

Вчені кажуть, що майбутні дослідження інших областей зореутворення покажуть, чи є ця тенденція універсальною.

Як уже писав Фокус, виявлений об'єкт розміром в 1 млн світлових років показує, як створювався ранній Всесвіт. Нове відкриття дає уявлення про те, якими були скупчення галактик відразу після того, як вони утворилися мільярди років тому.