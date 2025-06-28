Все еще существует в некоторых уголках мира: очень редкую кошку запечатлели на камеру (фото)

Представителя неуловимого и находящегося под угрозой исчезновения вида запечатлели с помощью фотоловушки. Фото подтверждает, что пятнистая большая кошка все еще существует в некоторых уголках мира.

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Леопарды находятся на грани исчезновения во всем мире и занесены в список находящихся под угрозой исчезновения в Бангладеш. Поэтому сотрудники некоммерческой организации Creative Conservation Alliance (CCA) были так взволнованы, когда их фотоловушки запечатлели диких кошек, пишет Popular Science.

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Большие кошки под угрозой

Именно поэтому ученые были столь удивлены, заметив больших пятнистых кошек в лесах Читтагонгского горного района, холмистого региона в Бангладеш на границе с Индией и Мьянмой. По мнению экспертов, фото свидетельствуют о том, что неуловимые большие кошки, вероятно, все еще существуют в регионе.

На фото фотоловушки изображен леопард, бродящий по лиственному подлеску. Читтагонгский горный район также является домом для ряда коренных племен, а потому выживание вида зависит от поддержки местных сообществ, которые разделяют среду обитания с дикими кошками.

Леопарды в Бангладеш занесены в список находящихся под угрозой исчезновения видов Фото: Creative Conservation Alliance

Распространение вида

Исследование 2023 года показало, что леопарды обитали на большей части Бангладеш до конца 19 века. Однако голод и истощение из-за фрагментации среды обитания, а также постоянное вмешательство человека и сокращение добычи с тех пор значительно сократили популяцию, а браконьерство, убийства и контрабанда лишь усугубили ситуацию.

По словам зоолога из Университета Джахангирнагар в столице Бангладеш Монирула Хана, предыдущие исследования, как правило, основывались на кратких наблюдениях и отечатках лап. Поскольку это чрезвычайно редкий и скрытный вид, последнее наблюдение имеет большое значение для всего научного сообщества. Исследователи сходятся во мнении, что оно подчеркивает важность оставшегося естественного леса в горном районе Читтагонг как резерва среды обитания диких животных.

В исследовании 2023 года ученые также предложили весьма консервативные инициативы для защиты вида, например:

создание коридоров для диких животных;

увеличение покрытия кустарников;

стремление к экологической справедливости.

Сегодня зоозащитники и природоохранные организации работают на местах, чтобы защитить этих великолепных существ и обеспечить будущее, в котором леопарды могли бы все еще существовать на планете.

Увы, по данным Кентского университета, Бангладеш и Индия являются яркими примерами стран с большой плотностью населения вблизи крупных хищников — близость, которая приводит к проблемным столкновениям, включая конфликты между человеком и леопардом, что часто заканчивается смертью леопарда.

Тем не менее эти недавние фотографии дают надежду на то, что леопардов все еще может быть достаточно для восстановления вида.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые в истории запечатлели семью самых редких леопардов в мире.