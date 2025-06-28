Усе ще існує в деяких куточках світу: дуже рідкісну кішку сфотографували на камеру (фото)

Представника невловного виду, що перебуває під загрозою зникнення, сфотографували за допомогою фотопастки. Фото підтверджує, що плямиста велика кішка все ще існує в деяких куточках світу.

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Леопарди перебувають на межі зникнення в усьому світі та занесені до списку тих, що перебувають під загрозою зникнення в Бангладеш. Тому співробітники некомерційної організації Creative Conservation Alliance (CCA) були так схвильовані, коли їхні фотопастки зафіксували диких кішок, пише Popular Science.

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Великі кішки під загрозою

Саме тому вчені були настільки здивовані, помітивши великих плямистих кішок у лісах Чіттагонгського гірського району, горбистого регіону в Бангладеш на кордоні з Індією і М'янмою. На думку експертів, фото свідчать про те, що невловні великі кішки, ймовірно, все ще існують у регіоні.

На фото фотопастки зображений леопард, що блукає листяним підліском. Чіттагонгський гірський район також є домівкою для низки корінних племен, а тому виживання виду залежить від підтримки місцевих громад, які поділяють середовище проживання з дикими кішками.

Леопарди в Бангладеш занесені до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення Фото: Creative Conservation Alliance

Поширення виду

Дослідження 2023 року показало, що леопарди мешкали на більшій частині Бангладеш до кінця 19 століття. Однак голод і виснаження через фрагментацію середовища проживання, а також постійне втручання людини й скорочення видобутку відтоді значно скоротили популяцію, а браконьєрство, вбивства і контрабанда лише погіршили ситуацію.

За словами зоолога з Університету Джахангірнагар у столиці Бангладеш Монірула Хана, попередні дослідження, як правило, ґрунтувалися на коротких спостереженнях і відбитках лап. Оскільки це надзвичайно рідкісний і потайний вид, останнє спостереження має велике значення для всієї наукової спільноти. Дослідники сходяться на думці, що воно підкреслює важливість природного лісу, що залишився, в гірському районі Чіттагонг як резерву середовища проживання диких тварин.

У дослідженні 2023 року вчені також запропонували досить консервативні ініціативи для захисту виду, наприклад:

створення коридорів для диких тварин;

збільшення покриття чагарників;

прагнення до екологічної справедливості.

Сьогодні зоозахисники та природоохоронні організації працюють на місцях, щоб захистити цих чудових істот і забезпечити майбутнє, в якому леопарди могли б все ще існувати на планеті.

На жаль, за даними Кентського університету, Бангладеш та Індія є яскравими прикладами країн з великою щільністю населення поблизу великих хижаків — близькість, що призводить до проблемних зіткнень, включно з конфліктами між людиною і леопардом, що часто закінчується смертю леопарда.

Проте ці нещодавні фотографії дають надію на те, що леопардів все ще може бути достатньо для відновлення виду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше в історії сфотографували сімох найрідкісніших леопардів у світі.