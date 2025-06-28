"Дождь" из пауков: что заставляет миллионы животных буквально падать с неба (видео)

«Паучий дождь» — странное явление, которое сводит арахнофобов с ума. Миллионы пауков буквально падают с неба и ученые предупреждают, что такое событие вовсе не редкость, как может показаться на первый взгляд.

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Результаты исследований показывают, что странное явление было задокументировано достаточно часто от Австралии до Бразилии, когда жуткие ползучие твари падают дождем и вселяют ужас в местных арахнофобов. Но что происходит и почему пауки падают с неба? Исследователи объяснили ситуацию, пишет IFLScience.

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Почему пауки падают с неба?

"Паучий дождь" также известен как "волосы ангела" из-за шелковистых нитей, которые выпускают пауки, чтобы передвигаться на большие территории. На самом деле, по словам ученых, дождь из пауков является массовым событием, связанным с "воздушными шарами". Во время этих событий пауки взбираются на самые высокие точки своего обитания, а затем выпускают шелковые нити, чтобы парить в воздухе.

По словам энтомолога Робба Беннетта, простыми словами, пауки используют эффект обратного парашюта — взлетают с земли в воздух. Как правило, воздушные шары используют молодые особи, а также маленькие взрослые особи, когда покидают место вылупления, чтобы найти дом с меньшей конкуренцией со стороны других паукообразных.

Стремление покинуть гнездо понятно, однако исследователи обнаружили, что такое путешествие не лишено риска — большинство пауков погибают во время путешествия. Основной причиной гибели пауков являются хищники и неблагоприятные погодные условия.

Распространенное поведение пауков

По словам арахнолога Рика Веттера, воздушные шары — не редкое поведение многих пауков. Животные забираются на возвышенность и выпускают паутину, а затем взлетают. Любопытно, что такое поведение на самом деле более распространено, чем считалось ранее.

Профессор биологии Тодд Бэкледж считает, что на самом деле происходит следующее: существует целая когорта пауков, готовых к такому распространению с помощью воздушных шаров, однако по какой-то причине погодные условия не являются оптимальными, а потому пауки попросту не могли отправиться в путь. Далее погода меняется и появляются подходящие условия для воздушных шаров, в результате миллионы пауков отправляются в путешествие.

Как пауки путешествуют на "воздушных шарах"

Бескрылые паукообразные могут "пролетать" тысячи километров, используя этот метод, и даже могут делать это, когда ветра почти нет. Что касается того, как они это делают, пауки полагаются на воздушные потоки и электрические поля.

Ранее ученые полагали, что за этот способ распространения отвечают силы сопротивления ветра или термических потоков. Однако, по словам Эрика Морли, они с коллегами смогли показать, что электрические поля, имеющие силу, обнаруженную в атмосфере, могут вызывать воздухоплавание и обеспечивать подъемную силу при отсутствии какого-либо движения воздуха. Это означает, что электрические поля, а также сопротивление могут обеспечивать силы, необходимые для распространения пауков-воздухоплавателей в природе.

Ранее Фокус писал о том, что в Австралии смертоносные пауки прячутся в бассейнах.