"Дощ" із павуків: що змушує мільйони тварин буквально падати з неба (відео)

"Павучий дощ" — дивне явище, яке зводить арахнофобів з розуму. Мільйони павуків буквально падають з неба і вчені попереджають, що така подія зовсім не рідкість, як може здатися, на перший погляд.

Related video

Результати досліджень показують, що дивне явище було задокументовано досить часто: від Австралії до Бразилії, коли моторошні повзучі тварюки падають дощем і вселяють жах у місцевих арахнофобів. Але що відбувається і чому павуки падають з неба? Дослідники пояснили ситуацію, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чому павуки падають із неба?

"Павуковий дощ" також відомий як "волосся ангела" через шовковисті нитки, які випускають павуки, щоб пересуватися на великі території. Насправді за словами вчених, дощ із павуків є масовою подією, пов'язаною з "повітряними кулями". Під час цих подій павуки підіймаються на найвищі точки свого проживання, а потім випускають шовкові нитки, щоб парити в повітрі.

За словами ентомолога Робба Беннетта, простими словами, павуки використовують ефект зворотного парашута — злітають із землі в повітря. Як правило, повітряні кулі використовують молоді особини, а також маленькі дорослі особини, коли залишають місце вилуплення, щоб знайти дім з меншою конкуренцією з боку інших павукоподібних.

Прагнення покинути гніздо зрозуміле, проте дослідники виявили, що така подорож не позбавлена ризику — більшість павуків гинуть під час подорожі. Основною причиною загибелі павуків є хижаки та несприятливі погодні умови.

Поширена поведінка павуків

За словами арахнолога Ріка Веттера, повітряні кулі — не рідкісна поведінка багатьох павуків. Тварини забираються на височину і випускають павутину, а потім злітають. Цікаво, що така поведінка насправді більш поширена, ніж вважалося раніше.

Професор біології Тодд Бекледж вважає, що насправді відбувається наступне: існує ціла когорта павуків, готових до такого розповсюдження за допомогою повітряних кульок, проте з якоїсь причини погодні умови не є оптимальними, а тому павуки просто не могли вирушити в дорогу. Далі погода змінюється і з'являються сприятливі умови для повітряних куль, у результаті мільйони павуків вирушають у подорож.

Як павуки подорожують на "повітряних кулях"

Безкрилі павукоподібні можуть "пролітати" тисячі кілометрів, використовуючи цей метод, і навіть можуть робити це, коли вітру майже немає. Що стосується того, як вони це роблять, павуки покладаються на повітряні потоки та електричні поля.

Раніше вчені вважали, що за цей спосіб поширення відповідають сили опору вітру або термічних потоків. Однак, за словами Еріка Морлі, вони з колегами змогли показати, що електричні поля, які мають силу, виявлену в атмосфері, можуть викликати повітроплавання і забезпечувати звідну силу за відсутності будь-якого руху повітря. Це означає, що електричні поля, а також опір можуть забезпечувати сили, необхідні для поширення павуків-повітроплавців у природі.

Раніше Фокус писав про те, що в Австралії смертоносні павуки ховаються в басейнах.