Новая технология превращает воздух в питьевую воду даже в самом сухом месте: что известно

Ученые протестировали новую технологию превращения водяного пара из атмосферы в питьевую воду в экстремальных условиях самого жаркого и сухого места в Северной Америке.

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Исследователи создали высокотехнологичную "пузырчатую пленку", которая способна собирать безопасную для питья воду прямо из воздуха даже в Долине Смерти, самой сухой пустыне в Северной Америке. Исследование опубликовано в журнале Nature Water, пишет Live Science.

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Ученые говорят, что новый водосборник работает везде, где в воздухе может быть водяной пар. Он может помочь обеспечить питьевой водой людей по всему миру, особенно в местах, где этой воды мало.

Исследователи создали водосборник, который напоминает окно, то есть это нечто похожее на солнечную панель, где между двумя слоями стекла находится гидрогель. Это материал с высокой степенью впитывания воды.

Ночью это устройство поглощает водяной пар из атмосферы. Днем вода конденсируется на стекле благодаря покрытию, которое сохраняет стекло прохладным. Затем жидкая вода стекает по стеклу и собирается в специальных трубках.

Гидрогель имеет форму, напоминающую купола, и таким образом поглощающий воду материал напоминает лист пузырчатой ​​пленки, которая разбухает при поглощении водяного пара. Купола увеличивают площадь поверхности материала, что увеличивает количество воды, которое он может удерживать.

Долина смерти Фото: Wikipedia

Ученые тестировали свой водосборник в течение недели в Долине Смерти, самой сухой и жаркой пустыне в Северной Америке, которая находится на западе США.

С помощью устройства удалось создать от 57 до 161 миллилитра воды каждый день. Это примерно четверть и две трети стакана соответственно.

Ученые говорят, что более влажных районах устройство должно производить еще больше воды. Такая конструкция намного эффективнее, чем другие подобные технологии сбора питьевой воды из воздуха. При этом панели не нужно электричество для питания.

Исследователи также решили одну давнюю проблему с качеством воды, которая собирается с помощью гидрогеля. Соли лития, добавленные в гидрогель для увеличения поглощения воды, обычно просачиваются в воду, что делает ее опасной для питья без обработки. В новой конструкции есть стабилизатор соли, глицерин, который снижает уровень проникновения солей в воду.

Ученые подсчитали, что использования восьми панелей размером 1 на 2 метра может быть достаточно для снабжения домохозяйств в любом месте, где нет легкого доступа к безопасной питьевой воде.

Как уже писал Фокус, пыль на Луне оказалась менее опасной, чем воздух на Земле. В новом исследовании ученые решили узнать, насколько опасной может быть лунная пыль, если человек будет ее вдыхать. Ответ на этот вопрос оказался довольно неожиданным.