Нова технологія перетворює повітря на питну воду навіть у найсухішому місці: що відомо

Вчені протестували нову технологію перетворення водяної пари з атмосфери на питну воду в екстремальних умовах найспекотнішого і найсухішого місця в Північній Америці.

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Дослідники створили високотехнологічну "бульбашкову плівку", яка здатна збирати безпечну для пиття воду прямо з повітря навіть у Долині Смерті, найсухішій пустелі в Північній Америці. Дослідження опубліковано в журналі Nature Water, пише Live Science.

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Вчені кажуть, що новий водозбірник працює скрізь, де в повітрі може бути водяна пара. Він може допомогти забезпечити питною водою людей по всьому світу, особливо в місцях, де цієї води мало.

Дослідники створили водозбірник, який нагадує вікно, тобто це щось схоже на сонячну панель, де між двома шарами скла знаходиться гідрогель. Це матеріал із високим ступенем вбирання води.

Вночі цей пристрій поглинає водяну пару з атмосфери. Вдень вода конденсується на склі завдяки покриттю, яке зберігає скло прохолодним. Потім рідка вода стікає по склу і збирається в спеціальних трубках.

Гідрогель має форму, що нагадує куполи, і таким чином матеріал, що поглинає воду, нагадує лист бульбашкової плівки, яка розбухає під час поглинання водяної пари. Куполи збільшують площу поверхні матеріалу, що збільшує кількість води, яку він може утримувати.

Долина смерті Фото: Wikipedia

Вчені тестували свій водозбірник протягом тижня в Долині Смерті, найсухішій і найспекотнішій пустелі в Північній Америці, що розташована на заході США.

За допомогою пристрою вдалося створити від 57 до 161 мілілітра води щодня. Це приблизно чверть і дві третини склянки відповідно.

Вчені кажуть, що у більш вологих районах пристрій має виробляти ще більше води. Така конструкція набагато ефективніша, ніж інші подібні технології збору питної води з повітря. При цьому панелі не потрібна електрика для живлення.

Дослідники також вирішили одну давню проблему з якістю води, яка збирається за допомогою гідрогелю. Солі літію, додані в гідрогель для збільшення поглинання води, зазвичай просочуються у воду, що робить її небезпечною для пиття без обробки. У новій конструкції є стабілізатор солі, гліцерин, який знижує рівень проникнення солей у воду.

Вчені підрахували, що використання восьми панелей розміром 1 на 2 метри може бути достатньо для постачання домогосподарств у будь-якому місці, де немає легкого доступу до безпечної питної води.

Як уже писав Фокус, пил на Місяці виявився менш небезпечним, ніж повітря на Землі. У новому дослідженні вчені вирішили дізнатися, наскільки небезпечним може бути місячний пил, якщо людина буде його вдихати. Відповідь на це питання виявилася досить несподіваною.