Первый "сигнал бедствия" от Земли прозвучал 130 лет назад: ученые не смогли его расшифровать

Новые данные указывают на то, что первый сигнал изменения климата Земли на самом деле стал заметен более века назад, однако у ученых того времени попросту не было инструментов, чтобы распознать его.

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Если бы ученые 19 века могли использовать современные инструменты для изучения атмосферы, они могли бы заметить самые ранние признаки серьезного сдвига: еще 130 лет назад, деятельность человека, такая как сжигание угля и древесины, уже начала менять климат Земли, пишет Science Alert.

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Первый "сигнал бедствия" Земли

В недавнем мысленном эксперименте команда, изучающая Землю и атмосферу, обнаружила, что при наличии правильного оборудования люди гипотетически могли бы обнаружить первые этапы климатического сдвига примерно к 1885 году — как раз перед изобретением автомобилей на ископаемом топливе.

Результаты новой работы показывают, что заметное влияние человека на земную атмосферу, предположительно, существовало уже более 130 лет назад.

На самом деле, теплоудерживающие свойства углекислого газа были обнаружены только в середине 1800-х годов. Выбросы этого газа росли в результате промышленной революции в Европе, и только в 1970-х годах систематические научные исследования действительно начали раскрывать его роль в современном изменении климата.

Обнаружение начала климатического кризиса

В гипотетическом сценарии ученые предположили, что исследователи были способны проводить точные измерения глобальных атмосферных изменений к 1860 году, оснастив их приборами, столь же надежными, что и современные спутниковые микроволновые радиометры и современные оценки изменений кислого газа по ледяным кернам и стратосферным шарам.

Затем авторы применили основанный на шаблонах метод "отпечатков пальцев", чтобы разделить антропогенное и природное воздействие на климат. Несмотря на общее потепление, вызванное парниковыми газами, ранний сигнал предупреждения об изменении климата фактически принял бы форму стратосферного охлаждения. Это прямой радиационный ответ на выбросы человеком углекислого газа и других парниковых газов, а также на потерю озона, вызванную человеком.

Парниковые газы по-разному влияют на слои атмосферы Фото: UCAR

Влияние парниковых газов на Землю

Известно, что парниковые газы задерживают излучение с поверхности планеты в нижнем слое атмосферы — тропосфере. Они также увеличивают отражательную способность следующего слоя — стратосферы — заставляя тепло отражаться от нее и возвращаться к Земле.

В то же время истощение озонового слоя снижает способность стратосферы поглощать лучистое тепло. В результате получаем эффект охлаждения стратосферы, в то время как тропосфера ниже начинает нагреваться. Стратосфера также меньше подвержена влиянию погодных колебаний, происходящих в тропосфере ниже, что затрудняет выявление долгосрочных климатических моделей по наземным измерениям.

В результате авторы исследования утверждают, даже если бы наши возможности мониторинга в 1860 году не были глобальными, а высококачественные измерения температуры стратосферы существовали только для средних широт Северного полушария, все равно было бы возможно обнаружить вызванное человеком охлаждение стратосферы к 1894 году. Для сравнения, это через 34 года после предполагаемого начала мониторинга земного климата.

Впрочем, мы никогда не узнаем, могло ли это знание предотвратить последствия климатического кризиса, с которым уже столкнулась планета.

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