Что-то вызывает странные "перепады температур" по всему миру: Земля потерпает от жары и холода

Годами ученые предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой: в результате мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а экстремальные погодные явления стали лишь более частыми. Однако это еще не все — новое исследование обнаружило странные «перепады температур» по всему миру.

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Об этом пишет Daily Mail.

Ученые предупреждают, что изменение климата вызывает странные "перепады температур" и это происходит по всему миру. Эти интенсивные явления, характеризующиеся внезапными переходами от теплого к холодному и наоборот, могут быть особенно опасными для людей и окружающей среды.

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Пострадало 60% земного шара

Новое исследование обнаружило, что антропогенное изменение климата сделало резкие перепады температур более частыми, интенсивными и быстрыми в более чем 60% регионов мира с 1961 года. Ученые теперь предупреждают, что число людей в зоне риска теперь может увеличиться более чем на 100% уже к концу столетия, если выбросы парниковых газов продолжат неумолимо расти.

Отметим, что опасности волн тепла и похолодания хорошо известны науке, однако переход между ними все еще остается мало изученным. Еще одна угроза скрыта в том, что у человечества попросту не осталось времени на адаптацию, а потому перепады температуры могут увеличить риск серьезных, а возможно и необратимых последствий для человека.

Больше всего пострадают страны с низким уровнем дохода, где рост подверженности перепадам температур в четыре-шесть раз превышает средний мировой показатель.

Изменение климата приводит к более частым и более серьезным перепадам температур, таким как теплые зимние дни, за которыми следуют внезапные похолодания. Такие внезапные изменения, связанные с перепадами температур, даже относительно умеренные температуры могут привести к серьезным проблемам.

Например, в марте 2012 года некоторые районы Северной Америки пострадали, когда температура резко поднялась от -10°C до 5°C. Такие изменения вызвали "ложную весну", что спровоцировало ранее цветение — после этого температура вновь упала, а сельскохозяйственные культуры были уничтожены.

Аналогичным образом в сентябре 2020 года Скалистые горы столкнулись с внезапным переходом от сильной волны тепла к сильному снегопаду. Падение температуры примерно на 20°C за один день вызвало массовые отключения электроэнергии, ущерб имуществу и нарушение повседневной жизни.

Чем опасны резкие перепады температуры

Сами по себе перепады температур не являются новым явлением и на самом деле не вызваны напрямую потеплением климата. Однако исследователи обнаружили, что частота и интенсивность перепадов климата увеличиваются по мере того, как изменение климата продолжает нагревать планету.

Исследователи отмечают, что антропогенное изменение климата делает условия, необходимые для перепада температур, более распространенными. В масштабах планеты нарушения глобального климата сделали струйное течение "более волнистым", что в свою очередь усилило изменчивость температур. Это особенно заметно над Северной Америкой. В мелком масштабе изменение климата изменило баланс влажности, облачности и испарения, которые помогают регулировать локальные перепады температур.

Переход от жары к холоду и наоборот ускорился

Данные указывают на то, что за последние 60 лет время, необходимое для перехода региона от жаркой к холодной и наоборот, сократилось для более чем 78% мировых регионов, рассмотренных учеными. Отметим, что в своей работе ученые использовали исторические данные, а также задокументированные свидетельства перепадов климата в прошлом. В результате им удалось построить математическую модель, чтобы предсказать, насколько все изменится в будущем.

Результаты указывают, в сценарии с высокими выбросами, где выбросы парниковых газов продолжат расти, число затронутых людей увеличится более чем на 100%. В то же время в период с 2071 по 2100 год климатические перевороты станут на 8% более распространенными, на семь процентов более интенсивными и на три процента более быстрыми.

К счастью, ученые все еще считают, что влияние перепадов температур все еще можно уменьшить, если человечеству удастся сократить выбросы парниковых газов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новые микробы: они могут сильно изменить климат на нашей планете.