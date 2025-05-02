Щось спричиняє дивні "перепади температур" по всьому світу: Земля потерпає від спеки та холоду

Роками вчені попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою: у результаті світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, а екстремальні погодні явища стали лише частішими. Однак це ще не все — нове дослідження виявило дивні "перепади температур" по всьому світу.

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Про це пише Daily Mail.

Учені попереджають, що зміна клімату спричиняє дивні "перепади температур" і це відбувається по всьому світу. Ці інтенсивні явища, що характеризуються раптовими переходами від теплого до холодного і навпаки, можуть бути особливо небезпечними для людей і навколишнього середовища.

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Постраждало 60% земної кулі

Нове дослідження виявило, що антропогенна зміна клімату зробила різкі перепади температур частішими, інтенсивнішими й швидшими в більш ніж 60% регіонів світу з 1961 року. Вчені тепер попереджають, що кількість людей у зоні ризику тепер може збільшитися більш ніж на 100% вже до кінця століття, якщо викиди парникових газів продовжать невблаганно зростати.

Зазначимо, що небезпеки хвиль тепла і похолодання добре відомі науці, проте перехід між ними все ще залишається мало вивченим. Ще одна загроза прихована в тому, що в людства просто не залишилося часу на адаптацію, а тому перепади температури можуть збільшити ризик серйозних, а можливо, і незворотних наслідків для людини.

Найбільше постраждають країни з низьким рівнем доходу, де зростання схильності до перепадів температур у чотири-шість разів перевищує середній світовий показник.

Зміна клімату призводить до частіших і серйозніших перепадів температур, таких як теплі зимові дні, за якими слідують раптові похолодання. Такі раптові зміни, пов'язані з перепадами температур, навіть відносно помірні температури можуть призвести до серйозних проблем.

Наприклад, у березні 2012 року деякі райони Північної Америки постраждали, коли температура різко піднялася від -10°C до 5°C. Такі зміни спричинили "помилкову весну", що спровокувало раннє цвітіння — після цього температура знову впала, а сільськогосподарські культури були знищені.

Аналогічним чином у вересні 2020 року Скелясті гори зіткнулися з раптовим переходом від сильної хвилі тепла до сильного снігопаду. Падіння температури приблизно на 20°C за один день спричинило масові вимкнення електроенергії, шкоду майну і порушення повсякденного життя.

Чим небезпечні різкі перепади температури

Самі по собі перепади температур не є новим явищем і насправді не викликані безпосередньо потеплінням клімату. Однак дослідники виявили, що частота й інтенсивність перепадів клімату збільшуються в міру того, як зміна клімату продовжує нагрівати планету.

Дослідники зазначають, що антропогенна зміна клімату робить умови, необхідні для перепаду температур, більш поширеними. У масштабах планети порушення глобального клімату зробили струменеву течію "більш хвилястою", що своєю чергою посилило мінливість температур. Це особливо помітно над Північною Америкою. У дрібному масштабі зміна клімату змінила баланс вологості, хмарності та випаровування, які допомагають регулювати локальні перепади температур.

Перехід від спеки до холоду і навпаки прискорився

Дані вказують на те, що за останні 60 років час, необхідний для переходу регіону від спекотної до холодної та навпаки, скоротився для понад 78% світових регіонів, розглянутих ученими. Зазначимо, що у своїй роботі вчені використовували історичні дані, а також задокументовані свідчення перепадів клімату в минулому. У результаті їм вдалося побудувати математичну модель, щоб передбачити, наскільки все зміниться в майбутньому.

Результати вказують, у сценарії з високими викидами, де викиди парникових газів і надалі зростатимуть, кількість людей, яких це торкнеться, збільшиться більш ніж на 100%. Водночас у період з 2071 по 2100 рік кліматичні перевороти стануть на 8% більш поширеними, на сім відсотків інтенсивнішими й на три відсотки швидшими.

На щастя, вчені все ще вважають, що вплив перепадів температур все ще можна зменшити, якщо людству вдасться скоротити викиди парникових газів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили нові мікроби: вони можуть сильно змінити клімат на нашій планеті.