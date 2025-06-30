Энергетический дисбаланс Земли удвоился за последние 20 лет: что не так с планетой

Исследователи использовали новый подход, чтобы получить очень четкое представление того, как климатический кризис влияет на нашу планету и что ждет в будущем человечество и все живое на Земле.

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Последние несколько лет ученые то и дело предупреждают о последствиях климатического кризиса, нависшего над планетой. Мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, но как на самом деле можно измерить изменение климата? Один из способов — регистрация температур в разных местах в течение длительного периода. Этот метод работает хорошо, однако естественные колебания могут исказить результаты в долгосрочной перспективе, пишет Science Alert.

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Энергетический дисбаланс Земли

Ученые использовали другой подход, дающий четкое представление о том, что на самом деле происходит с планетой. Этот метод подразумевает отслеживание того, сколько тепла поступает в атмосферу Земли, и того, сколько тепла уходит. В целом это представляет собой энергетический бюджет Земли, и новое исследование показывает, что он действительно вышел из строя.

Исследование было проведено учеными из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Университета Тулузы и Стокгольмского университета и показало, что энергетический дисбаланс Земли более чем удвоился за последние два десятилетия. К слову, другие исследователи пришли к тем же выводам — увы, энергетический дисбаланс Земли сегодня значительно больше, чем предполагалось ранее.

Для сравнения, в середине 2000-х годов энергетический дисбаланс Земли составлял в среднем 0,6 Вт на квадратный метр (Вт/м2). В последние годы средний показатель составлял около 1,3 Вт/м2. Это означает, что скорость, с которой энергия накапливается у поверхности планеты, удвоилась. Это также значит, что изменение климата на самом деле может ускориться в ближайшие годы.

Энергия на входе и выходе атмосферы

Энергетический бюджет Земли функционирует подобно банковскому счету, куда заходят и выходят деньги. Если сократить доходы, накопления на счету увеличатся. В случае с планетой, валюта — это энергия.

Жизнь на Земле зависит от баланса между теплом, поступающим от Солнца, и теплом, уходящим. Этот баланс склоняется в одну сторону. Солнечная энергия достигает Земли и согревает ее. Парниковые газы атмосферы, удерживающие тепло, удерживают часть этой энергии.

Увы, сжигание ископаемого топлива уже добавило более двух триллионов тонн углекислого газа и других парниковых газов в земную атмосферу. Они задерживают все больше и больше тепла, не давая ему уйти.

Часть этого дополнительного тепла нагревает землю или тает морской лед, ледники и ледяные щиты. Но это крошечная часть. Целых 90% ушло в океаны из-за их огромной теплоемкости.

Отслеживание энергетического бюджета Земли

Ученые используют для отслеживания энергетического бюджета планеты два способа:

измеряя тепло, исходящее от Солнца и возвращающееся обратно в космос напрямую — для этого используют чувствительные радиометры на спутниках мониторинга;

отслеживая накопление тепла в атмосфере и океане — снимаются показания температуры с помощью тысяч роботизированных поплавков по всему миру.

Оба метода показывают, что энергетический дисбаланс быстро растет.

Почему дисбаланс Земли меняется?

У исследователей все еще нет простого объяснения, почему это происходит. Но новые исследования показывают, что изменения в облаках являются важным фактором. Неясно, почему облака меняются, но одним из возможных факторов могут быть последствия успешных усилий по снижению содержания серы в топливе для судоходства.

Впрочем, ускоряющийся дисбаланс энергетического бюджета начался до этого изменения.

Чем обернется усиливающийся энергетический дисбаланс Земли?

Результаты исследований показывают, что недавние волны жары не являются единичными, а, вероятно, отражают усиление потепления в течение ближайшего десятилетия или дольше.

Простыми словами, это означает, что в будущем, вероятно, ждут более интенсивные волны жары и засухи, а также экстремальные дожди и наводнения.

Ранее Фокус писал о том, что что-то вызывает странные "перепады температур" по всему миру: Земля потерпает от жары и холода.