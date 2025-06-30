Енергетичний дисбаланс Землі подвоївся за останні 20 років: що не так із планетою

Дослідники використали новий підхід, щоб отримати дуже чітке уявлення того, як кліматична криза впливає на нашу планету і що чекає в майбутньому людство і все живе на Землі.

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Останні кілька років учені раз у раз попереджають про наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою. Світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, але як насправді можна виміряти зміну клімату? Один зі способів — реєстрація температур у різних місцях протягом тривалого періоду. Цей метод працює добре, проте природні коливання можуть спотворити результати в довгостроковій перспективі, пише Science Alert.

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Енергетичний дисбаланс Землі

Вчені використовували інший підхід, що дає чітке уявлення про те, що насправді відбувається з планетою. Цей метод передбачає відстеження того, скільки тепла надходить в атмосферу Землі, і того, скільки тепла йде. Загалом це являє собою енергетичний бюджет Землі, і нове дослідження показує, що він дійсно вийшов з ладу.

Дослідження було проведене вченими з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї, Університету Тулузи й Стокгольмського університету і показало, що енергетичний дисбаланс Землі більш ніж подвоївся за останні два десятиліття. До слова, інші дослідники дійшли тих самих висновків — на жаль, енергетичний дисбаланс Землі сьогодні значно більший, ніж передбачалося раніше.

Для порівняння, у середині 2000-х років енергетичний дисбаланс Землі становив у середньому 0,6 Вт на квадратний метр (Вт/м2). В останні роки середній показник становив близько 1,3 Вт/м2. Це означає, що швидкість, з якою енергія накопичується біля поверхні планети, подвоїлася. Це також означає, що зміна клімату насправді може прискоритися в найближчі роки.

Енергія на вході та виході атмосфери

Енергетичний бюджет Землі функціонує подібно до банківського рахунку, куди заходять і виходять гроші. Якщо скоротити доходи, накопичення на рахунку збільшаться. У випадку з планетою, валюта — це енергія.

Життя на Землі залежить від балансу між теплом, що надходить від Сонця, і теплом, що йде. Цей баланс схиляється в один бік. Сонячна енергія досягає Землі та зігріває її. Парникові гази атмосфери, що утримують тепло, утримують частину цієї енергії.

На жаль, спалювання викопного палива вже додало понад два трильйони тонн вуглекислого газу та інших парникових газів у земну атмосферу. Вони затримують все більше і більше тепла, не даючи йому піти.

Частина цього додаткового тепла нагріває землю або тане морський лід, льодовики та крижані щити. Але це крихітна частина. Цілих 90% пішло в океани через їхню величезну тепломісткість.

Відстеження енергетичного бюджету Землі

Вчені використовують для відстеження енергетичного бюджету планети два способи:

вимірюючи тепло, що виходить від Сонця і повертається назад у космос безпосередньо — для цього використовують чутливі радіометри на супутниках моніторингу;

відстежуючи накопичення тепла в атмосфері та океані — знімають показання температури за допомогою тисяч роботизованих поплавців по всьому світу.

Обидва методи показують, що енергетичний дисбаланс швидко зростає.

Чому дисбаланс Землі змінюється?

У дослідників все ще немає простого пояснення, чому це відбувається. Але нові дослідження показують, що зміни в хмарах є важливим фактором. Незрозуміло, чому хмари змінюються, але одним із можливих чинників можуть бути наслідки успішних зусиль зі зниження вмісту сірки в паливі для судноплавства.

Утім, прискорений дисбаланс енергетичного бюджету розпочався до цієї зміни.

Чим обернеться енергетичний дисбаланс Землі, що посилюється?

Результати досліджень показують, що нещодавні хвилі спеки не є поодинокими, а, ймовірно, відображають посилення потепління протягом найближчого десятиліття або довше.

Простими словами, це означає, що в майбутньому, ймовірно, на нас чекають інтенсивніші хвилі спеки та посухи, а також екстремальні дощі та повені.

Раніше Фокус писав про те, що щось спричиняє дивні "перепади температур" по всьому світу: Земля потерпає від спеки й холоду.