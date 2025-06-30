Древний план человеческого тела нашли в неожиданном месте: переворачивает временную шкалу эволюции

Морские анемоны могут выглядеть инопланетными, но ученые только что обнаружили, что эти странные существа скрывают древний «план тела», которому до сих пор следуют большинство животных, в том числе и люди.

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Авторы исследования считают, что их открытие может "встряхнуть временную шкалу эволюции", пишет Science Alert.

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Строение тела животных

Термин "билатерия" может быть известен не каждому, но на самом деле мы ими являемся. Билатерии — существа с симметричным в одной плоскости строением тела: от червей до китов, от муравьев до слонов и от людей до колибри.

Еще одним важным планом тела животных является радиальная симметрия, когда существа организуют свои тела вокруг центральной оси. Хорошим примером являются медузы, у которых сложно понять, какая сторона является "передней". Большинство животных, принадлежащих к типу книдарий, который включает беспозвоночных, таких как медузы, морские анемоны и кораллы, имеют такой план тела.

Однако эти правила не так четки, как хотелось бы ученым. Например, актиния, являющаяся книдарией, демонстрирует также двустороннюю симметрию, что поднимает вопрос о том, когда и сколько раз на самом деле эволюционировала эта особенность.

Без белка хордина градиент BMP не мог бы быть создан Фото: Grigory Genikhovich

Тайна анемон-звездочек

В новом исследовании команда из Венского университета в Австрии провела эксперименты на морских анемонах-звездочках (Nematostella vectensis), чтобы понять, как они развиваются в качестве эмбрионов.

Костный морфогенетический белок (BMP) имеет решающее значение для того, как билатерии строят свои тела. По сути, градиент BMP сообщает развивающимся клеткам, какими тканями они должны стать, в зависимости от того, где в теле они находятся.

Известно, что у некоторых билатерий, лягушек и мух, этот градиент создается благодаря другому белку, называемому хордином, который перемещает BMP по телу. В ходе исследования ученые обнаружили, что актинии также используют этот механизм перемещения BMP — открытие указывает на то, что механизм на самом деле развился до того, как билатерии и книдарии разделились, то есть более 600 миллионов лет назад.

По словам первого автора исследования, биолога развития Дэвида Мерсдорфа,их с коллегами открытие указывает на то, что этот механизм невероятно древний. Более того, тот факт, что не только билатерии, но и актинии используют челночное движение для формирования осей своего тела, открывает захватывающие возможности для переосмысления того, планы тела эволюционировали у ранних животных.

Ранее Фокус писал о том, что впервые за миллиард лет две формы жизни стали одной: в предыдущий раз на Земле появились растения.