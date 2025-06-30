Стародавній план людського тіла знайшли в несподіваному місці: перевертає часову шкалу еволюції

Морські анемони можуть виглядати інопланетними, але вчені щойно виявили, що ці дивні істоти приховують стародавній "план тіла", за яким дотепер слідують більшість тварин, зокрема й люди.

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Автори дослідження вважають, що їхнє відкриття може "струсити часову шкалу еволюції", пише Science Alert.

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Будова тіла тварин

Термін "білатерія" може бути відомий не кожному, але насправді ми ними є. Білатерії — істоти із симетричною в одній площині будовою тіла: від черв'яків до китів, від мурах до слонів і від людей до колібрі.

Ще одним важливим планом тіла тварин є радіальна симетрія, коли істоти організовують свої тіла навколо центральної осі. Хорошим прикладом є медузи, у яких складно зрозуміти, який бік є "переднім". Більшість тварин, що належать до типу кнідарій, до якого належать безхребетні, такі як медузи, морські анемони та корали, мають такий план тіла.

Однак ці правила не такі чіткі, як хотілося б ученим. Наприклад, актинія, яка є кнідарією, демонструє також двосторонню симетрію, що порушує питання про те, коли й скільки разів насправді еволюціонувала ця особливість.

Без білка хордина градієнт BMP не міг би бути створений Фото: Grigory Genikhovich

Таємниця анемон-зірочок

У новому дослідженні команда з Віденського університету в Австрії провела експерименти на морських анемонах-зірочках (Nematostella vectensis), щоб зрозуміти, як вони розвиваються як ембріони.

Кістковий морфогенетичний білок (BMP) має вирішальне значення для того, як білатерії будують свої тіла. По суті, градієнт BMP повідомляє клітинам, що розвиваються, якими тканинами вони повинні стати, залежно від того, де в тілі вони знаходяться.

Відомо, що у деяких білатерій, жаб і мух, цей градієнт створюється завдяки іншому білку, званому хордином, який переміщує BMP по тілу. Під час дослідження вчені виявили, що актинії також використовують цей механізм переміщення BMP — відкриття вказує на те, що механізм насправді розвинувся до того, як білатерії та кнідарії розділилися, тобто понад 600 мільйонів років тому.

За словами першого автора дослідження, біолога розвитку Девіда Мерсдорфа, їхнє з колегами відкриття вказує на те, що цей механізм неймовірно давній. Ба більше, той факт, що не тільки білатерії, а й актинії використовують човниковий рух для формування осей свого тіла, відкриває захопливі можливості для переосмислення того, як плани тіла еволюціонували у ранніх тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вперше за мільярд років дві форми життя стали однією: попереднього разу на Землі з'явилися рослини.