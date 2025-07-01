Действуют как кошки: главные хулиганы океана неожиданно предложили людям еду (фото)

Исследователи обнаружили, что косатки, несмотря на порой весьма агрессивное поведение, похоже, готовы делиться едой с людьми в открытом океане — ученые считают, это значит, что киты открыты для общения с нами.

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В последнее время ученые часто говорят о косатках: киты демонстрируют агрессивное поведение относительно других видов, в том числе и людей, нападая на лодки в Гибралтарском проливе. Однако теперь ученые обнаружили, что косатки на самом деле могут вести себя очень мило: подобно кошкам, оставляющим птиц на пороге своего хозяина, косатки порой могут предложить поделиться своей добычей с людьми, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Comparative Psychology, пишет PHYS.org.

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Косатки делятся едой

По словам ведущего автора исследования Джареда Тауэрса из Bay Cetology в Британской Колумбии (Канада), предыдущие исследования поведения косаток уже показали, что киты часто делятся едой друг с другом — это просоциальное занятие и способ, которым животные строят отношения друг с другом. Теперь ученые считают, что попытки китов поделиться едой с людьми, могут означать, что косатки "заинтересованы в общении с нами".

В исследовании ученые из Канады, новой Зеландии и Мексики сообщили о 34 взаимодействиях, охватывающих два десятилетия, в которых косатки в дикой природе пытались предложить еду людям. Любопытно, что инциденты происходили в разных точках океана по всему миру: от Калифорнии до Новой Зеландии, от Норвегии до Патагонии.

В новом исследовании Тауэрс и его коллеги, Ингрид Виссер, доктор философии, из Исследовательского фонда косаток в Новой Зеландии, и Ванесса Приголлини из Ассоциации морского образования в Ла-Пасе, Мексика, собрали и проанализировали информацию о 34 случаях обмена едой, которые произошли с ними и другими людьми.

Результаты указывают на то, что в 11 случаях люди находились в воде, когда косатки приблизились к ним. В 21 случае люди были на лодках, а в двух случаях — и вовсе на берегу. Некоторые из них были запечатлены на видео и фотографиях, другие были описаны в интервью с исследователями.

Отметим, что для включения в анализ, инциденты должны были соответствовать строгим критериям — в каждом случае косатки самостоятельно приближались к людям и бросали предмет перед ними. Во всех случаях, кроме одного, косатки ждали, что произойдет после того, как они сделали подношение, и в семи случаях они пытались предложить еду более одного раза, после того как люди изначально отказались от нее.

Косатки в океане пытаются поделиться едой с людьми Фото: Journal of Comparative Psychology

Зачем животные предлагают людям еду

Домашние животные, такие как кошки и собаки, порой предлагают людям еду, однако новое исследование является одним и первых, описывающих подобное поведение у неодомашненных животных.

По мнению исследователей, это имеет смысл, поскольку косатки — умные и социальные животные, использующие обмен едой как способ выстраивать отношения с родственниками и неродственными особями. Они также часто охотятся на добычу, намного крупнее себя, и поэтому иногда имеют запас еды.

Авторы исследования считают, попытки поделиться едой могут одновременно включать в себя возможности для косаток практиковать усвоенное культурное поведение, исследовать и играть. Таким образом киты пытаются узнавать о нас, манипулировать и развивать отношения с нами. Учитывая развитые когнитивные способности и социальную, кооперативную природу этого вида, предполагается, что любое или все эти объяснения и результаты такого поведения возможны.

Ранее Фокус писал о том, что косатки освоили "лунную походку" в океане и за этим стоит нечто жестокое.