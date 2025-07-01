Діють як кішки: головні хулігани океану несподівано запропонували людям їжу (фото)

Дослідники виявили, що косатки, попри часом вельми агресивну поведінку схоже готові ділитися їжею з людьми у відкритому океані — вчені вважають, це означає, що кити відкриті для спілкування з нами.

Related video

Останнім часом учені часто говорять про косаток: кити демонструють агресивну поведінку щодо інших видів, зокрема й людей, нападаючи на човни в Гібралтарській протоці. Однак тепер учені виявили, що косатки насправді можуть поводитися дуже мило: подібно до кішок, які залишають птахів на порозі свого господаря, косатки часом можуть запропонувати поділитися своєю здобиччю з людьми, ідеться в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Comparative Psychology, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Косатки діляться їжею

За словами провідного автора дослідження Джареда Тауерса з Bay Cetology у Британській Колумбії (Канада), попередні дослідження поведінки косаток уже показали, що кити часто діляться їжею один з одним — це просоціальне заняття і спосіб, у який тварини будують стосунки одна з одною. Тепер учені вважають, що спроби китів поділитися їжею з людьми, можуть означати, що косатки "зацікавлені в спілкуванні з нами".

У дослідженні вчені з Канади, Нової Зеландії та Мексики повідомили про 34 взаємодії, що охоплюють два десятиліття, в яких косатки в дикій природі намагалися запропонувати їжу людям. Цікаво, що інциденти відбувалися в різних точках океану по всьому світу: від Каліфорнії до Нової Зеландії, від Норвегії до Патагонії.

У новому дослідженні Тауерс і його колеги, Інгрід Віссер, доктор філософії, з Дослідницького фонду косаток у Новій Зеландії, та Ванесса Пріголліні з Асоціації морської освіти в Ла-Пасі, Мексика, зібрали та проаналізували інформацію про 34 випадки обміну їжею, що сталися з ними та іншими людьми.

Результати вказують на те, що в 11 випадках люди перебували у воді, коли косатки наблизилися до них. У 21 випадку люди були на човнах, а у двох випадках — і зовсім на березі. Деякі з них були зафіксовані на відео і фотографіях, інші були описані в інтерв'ю з дослідниками.

Зазначимо, що для включення в аналіз, інциденти повинні були відповідати суворим критеріям — у кожному випадку косатки самостійно наближалися до людей і кидали предмет перед ними. У всіх випадках, крім одного, косатки чекали, що станеться після того, як вони зробили підношення, і в семи випадках вони намагалися запропонувати їжу більше ніж один раз, після того, як люди спочатку відмовилися від неї.

Косатки в океані намагаються поділитися їжею з людьми Фото: Journal of Comparative Psychology

Навіщо тварини пропонують людям їжу

Домашні тварини, як-от кішки та собаки, часом пропонують людям їжу, проте нове дослідження є одним із перших, що описує подібну поведінку в не одомашнених тварин.

На думку дослідників, це має сенс, оскільки косатки — розумні та соціальні тварини, які використовують обмін їжею як спосіб вибудовувати стосунки з родичами та неспорідненими особинами. Вони також часто полюють на здобич, набагато більшу за себе, і тому іноді мають запас їжі.

Автори дослідження вважають, що спроби поділитися їжею можуть одночасно охоплювати можливості для косаток практикувати засвоєну культурну поведінку, досліджувати та гратися. Таким чином кити намагаються дізнаватися про нас, маніпулювати та розвивати стосунки з нами. З огляду на розвинені когнітивні здібності та соціальну, кооперативну природу цього виду, припускається, що будь-яке або всі ці пояснення і результати такої поведінки можливі.

Раніше Фокус писав про те, що косатки освоїли "місячну ходу" в океані та за цим стоїть щось жорстоке.