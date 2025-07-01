Что ждет Землю в более жарком будущем: ученые использовали новый подход 3D-визуализации

Поскольку ледники отступают из-за повышения глобальной температуры, исследователи использовали совершенно новый способ мониторинга поведения ледников и обнаружили, что подробные 3D-модели рельефа могут значительно улучшить прогнозы относительно того, как они реагируют на потепление климата Земли.

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Ледники покрывают лишь 10% поверхности нашей планеты, но оказывают далеко идущие последствия на все мировые экосистемы: быстрое таяние может вызвать стихийные бедствия; ледники также помогают регулировать температуру планеты, уровень моря и являются источниками чистой пресной питьевой воды, говорится в исследовании, опубликованном в журнале GIScience & Remote Sensing, пишет PHYS.org.

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Истончение земных ледников

Чтобы лучше различать сезонную потерю льда и потерю, вызванную долгосрочными климатическими тенденциями, исследователи изучили колебания высоты трех ледников:

ледник Лаперуза в Северной Америке;

ледник Вьедма в Южной Америке;

ледник Скамри в Центральной Азии.

Результаты анализа показывают, что в период с 2019 по 2023 год ледник Вьедма (Аргентина) и ледник Ла-Перуза (Аляска) испытали постоянное истончение, но ледник Скамри (Пакистан) был достаточно стабилен, чтобы испытать небольшой чистый прирост льда.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры гражданского, экологического и геодезического строительства в Университете штат Огайо Ронгджуна Цинь, они с коллегами проводили измерения с использованием ежедневных изображений высокого разрешения, собранных группой спутников PlanetScope. Ученые также использовали фото для создания 3D-реконструкций того, как ледниковые потоки развивались с течением времени. В модели также были включены локальные и глобальные климатические данные, что помогло изучить сезонные колебания таяния ледников. В результате ученым удалось создать совершенно новый способ мониторинга поведения ледников в различных регионах.

Три области исследования: 1) ледник Вьедма (Южная Америка, площадью 267 км2 в нашем исследуемом субрегионе); 2) ледник Лаперуза (Северная Америка, площадью 306 км2 в нашем исследуемом субрегионе); 3) ледник Скамри (высокогорная Азия, площадью 360 км2 в нашем исследуемом субрегионе) Фото: GIScience & Remote Sensing

Новый метод отслеживания ледников

По словам Цинь, новый метод исследования ледников — то, над чем ученые работали долгое время, так как существующие исследования имеют редкие сезонные наблюдения. Основная причина ограничений заключается в том, что данные сложно получить из отдаленных районов. В своей новой модели ученые хотели использовать данные среднего и высокого разрешения, чтобы расширить эти возможности и повысить точность трехмерных моделей, созданных на основе этих данных.

Многие современные методы двухмерного отслеживания могут передавать ценную информацию о движении ледников. Однако предыдущие исследования, как правило, фиксировали только краткосрочные снимки или предлагали наблюдения без глубокого анализа движения и трехмерных данных высокого разрешения.

Новая работа ученых, по сути, может помочь ученым лучше отслеживать сезонные климатические проблемы, в том числе и таяние ледников, а также расширяет долгосрочные наблюдения за ледяными массами. Новый метод трехмерного моделирования также раскрывает новые данные о том, как быстро ледники реагируют на изменения погоды.

Например, ледники Вьедма и Скамри демонстрируют 45-дневную задержку в ответ на изменения местных климатических условий, таких как дождь или снег. В то же время, ледник Ла-Перуза реагирует на изменения почти мгновенно, что означает, что его течение может очень быстро ускоряться или замедляться в зависимости от того, сколько осадков он накопил.

В другом открытии исследователи пришли к выводу, что различия в поведении во всех трех обусловлены различными экологическими и климатическими условиями. По мнению ученых, причиной является ряд факторов, как локальных, так и глобальных, а вовсе не какой-то один.

Трехлетнее смещение и истончение опорного блока на леднике Вьедма Фото: GIScience & Remote Sensing

Ранее Фокус писал о том, что ледник Судного дня тает быстрее, чем ожидалось: ученые видят лишь один способ спасти Землю.