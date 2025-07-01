Що чекає на Землю в більш спекотному майбутньому: вчені використали новий підхід 3D-візуалізації

Оскільки льодовики відступають через підвищення глобальної температури, дослідники використали абсолютно новий спосіб моніторингу поведінки льодовиків і виявили, що докладні 3D-моделі рельєфу можуть значно поліпшити прогнози щодо того, як вони реагують на потепління клімату Землі.

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Льодовики покривають лише 10% поверхні нашої планети, але мають далекосяжні наслідки на всі світові екосистеми: швидке танення може спричинити стихійні лиха; льодовики також допомагають регулювати температуру планети, рівень моря і є джерелами чистої прісної питної води, ідеться в дослідженні, опублікованому в журналі GIScience & Remote Sensing, пише PHYS.org.

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Витончення земних льодовиків

Щоб краще розрізняти сезонну втрату льоду і втрату, спричинену довгостроковими кліматичними тенденціями, дослідники вивчили коливання висоти трьох льодовиків:

льодовик Лаперуза в Північній Америці;

льодовик В'єдма в Південній Америці;

льодовик Скамрі в Центральній Азії.

Результати аналізу показують, що в період з 2019 до 2023 року льодовик В'єдма (Аргентина) і льодовик Ла-Перуза (Аляска) зазнали постійного потоншання, але льодовик Скамрі (Пакистан) був досить стабільним, щоб випробувати невеликий чистий приріст льоду.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри цивільного, екологічного та геодезичного будівництва в Університеті штату Огайо Ронгджуна Цінь, вони з колегами проводили виміри з використанням щоденних зображень високої роздільної здатності, зібраних групою супутників PlanetScope. Вчені також використовували фото для створення 3D-реконструкцій того, як льодовикові потоки розвивалися з плином часу. У моделі також були включені локальні та глобальні кліматичні дані, що допомогло вивчити сезонні коливання танення льодовиків. У результаті вченим вдалося створити абсолютно новий спосіб моніторингу поведінки льодовиків у різних регіонах.

Три області дослідження: 1) льодовик В'єдма (Південна Америка, площею 267 км2 у нашому досліджуваному субрегіоні); 2) льодовик Лаперуза (Північна Америка, площею 306 км2 у нашому досліджуваному субрегіоні); 3) льодовик Скамрі (високогірна Азія, площею 360 км2 у нашому досліджуваному субрегіоні). Фото: GIScience & Remote Sensing

Новий метод відстеження льодовиків

За словами Цінь, новий метод дослідження льодовиків — те, над чим вчені працювали довгий час, оскільки наявні дослідження мають рідкісні сезонні спостереження. Основна причина обмежень полягає в тому, що дані складно отримати з віддалених районів. У своїй новій моделі вчені хотіли використовувати дані середньої й високої роздільної здатності, щоб розширити ці можливості і підвищити точність тривимірних моделей, створених на основі цих даних.

Багато сучасних методів двомірного відстеження можуть передавати цінну інформацію про рух льодовиків. Однак попередні дослідження, як правило, фіксували тільки короткострокові знімки або пропонували спостереження без глибокого аналізу руху і тривимірних даних високої роздільної здатності.

Нова робота вчених, по суті, може допомогти вченим краще відстежувати сезонні кліматичні проблеми, зокрема й танення льодовиків, а також розширює довгострокові спостереження за крижаними масами. Новий метод тривимірного моделювання також розкриває нові дані про те, як швидко льодовики реагують на зміни погоди.

Наприклад, льодовики В'єдма і Скамрі демонструють 45-денну затримку у відповідь на зміни місцевих кліматичних умов, таких як дощ або сніг. Водночас льодовик Ла-Перуза реагує на зміни майже миттєво, що означає, що його течія може дуже швидко прискорюватися або сповільнюватися залежно від того, скільки опадів він накопичив.

В іншому відкритті дослідники дійшли висновку, що відмінності в поведінці у всіх трьох зумовлені різними екологічними та кліматичними умовами. На думку вчених, причиною є низка факторів, як локальних, так і глобальних, а зовсім не якийсь один.

Трирічний зсув і витончення опорного блоку на льодовику В'єдма Фото: GIScience & Remote Sensing

Раніше Фокус писав про те, що льодовик Судного дня тане швидше, ніж очікувалося: вчені бачать лише один спосіб врятувати Землю.