Найдена пещера, кишащая безглазыми мумиями: что погубило их всех в один миг

Исследователи только что наткнулись на странную пещеру, заполненную мумифицированными, никогда ранее не встречавшимися видами безглазых позвоночных. Среди удивительных образцов осы, тарантулы и многоножки.

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Группа исследователей вместе со спелеологами в Австралии буквально наткнулись на сокровищницу новых видов беспозвоночных. Многие из обнаруженных здесь видов, в том числе пауки, тараканы, многоножки и осы, развили пещерную адаптацию — отсутствие глаз. Еще более любопытно, что все они были найдены мумифицированными и прекрасно сохранились в пещерной системе Налларбор, пишет IFLScience.

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Множество мумий в одной пещере

По словам соавтора исследования, доктора Джесс Марш из Университета Аделаиды, ранее она слышала от спелеологов, что в этой пещере находится множество мумифицированных образцов беспозвоночных, однако никто на самом деле не ожидал такого разнообразия и количества. Еще более любопытным является то, что все они были безглазыми, а некоторые, похоже, умерли на полпути, карабкаясь по стенам.

Среди сохранившихся беспозвоночных обнаружен, по-видимому, первый в мире известный науке вид осы, адаптированной к жизни в пещере. Ученые обнаружили у вида сильно редуцированные крылья и нефункционирующие глаза, что является результатом жизни в специфической среде.

По словам Марш, со всего разнообразия особенно выделялась оса — ее обнаружили в 1,5 километра от пещеры. У насекомого были очень маленькие крылья, длинные ноги и усики, а также отсутствовали глаза — по сути, этот вид является единственным в мире видом ос, которому удалось приспособиться к жизни в пещере.

Еще более захватывающим выглядит то, что оса принадлежит к семейству паучьих ос (Pompillidae), которые специализируются на паразитировании на пауках. Результаты исследования показывают, что все пауки в пещере на самом деле были хорошо адаптированы для жизни в пещере. По сути, мумии рассказывают историю двух видов, связанных паразитизмом, которые совместно эволюционировали, чтобы адаптироваться к жизни в пещерах.

Хотя все первоначальные виды были мумифицированы и сохранены сухими, солеными условиями в пещере, исследования других пещер также содержали живую популяцию того, что считается новым видом адаптированных к пещерам пауков. Эти бледные пауки медленно передвигаются и строят очень большие сети. Возможно, этот новый вид существует только в этой одной пещере в Австралии.

Мертвая безглазая самка паука из рода Troglodiplura со своей добычей Фото: Steve Milner

Почему все виды в пещере мумифицированы?

По словам доктора Марш, у них с коллегами все еще нет ответа на вопрос, что стало причиной мумификации видов в пещере. Также неизвестен и возраст образцов. Ученые планируют отправить некоторые образцы на радиоуглеродное датирование, чтобы выяснить, сколько им лет. Что касается причины события, которое убило все, у исследователей есть несколько теорий.

Поскольку многие беспозвоночные будто "заморожены", ученые считают, что причиной их гибели, вероятно, стало газовое событие или другое событие, способное убить на месте. Если ученые смогут датировать образцы, команде удастся понять, представляют ли они собой скопление образцов в течение длительного периода времени или все одного возраста. Это также даст некоторые подсказки.

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