Знайдено печеру, що кишить безокими муміями: що згубило їх усіх в одну мить

Дослідники щойно натрапили на дивну печеру, заповнену муміфікованими видами безоких хребетних, які ніколи раніше не зустрічалися. Серед дивовижних зразків оси, тарантули й багатоніжки.

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Група дослідників разом зі спелеологами в Австралії буквально натрапили на скарбницю нових видів безхребетних. Багато з виявлених тут видів, зокрема павуки, таргани, багатоніжки й оси, розвинули печерну адаптацію — відсутність очей. Ще більш цікаво, що всі вони були знайдені муміфікованими й прекрасно збереглися в печерній системі Налларбор, пише IFLScience.

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Безліч мумій в одній печері

За словами співавтора дослідження, доктора Джесс Марш з Університету Аделаїди, раніше вона чула від спелеологів, що в цій печері міститься безліч муміфікованих зразків безхребетних, проте ніхто насправді не очікував такого розмаїття і кількості. Ще цікавішим є те, що всі вони були безокими, а деякі схоже померли на півдорозі, піднімаючись по стінах.

Серед збережених безхребетних виявлено, мабуть, перший у світі відомий науці вид оси, адаптованої до життя в печері. Вчені виявили у виду сильно редуковані крила та очі, що не функціонують, є результатом життя в специфічному середовищі.

За словами Марш, з усього розмаїття особливо виділялася оса — її виявили за 1,5 кілометра від печери. У комахи були дуже маленькі крила, довгі ноги та вусики, а також були відсутні очі — по суті, цей вид є єдиним у світі видом ос, якому вдалося пристосуватися до життя в печері.

Ще більш дивовижним виглядає те, що оса належить до сімейства павукових ос (Pompillidae), які спеціалізуються на паразитуванні на павуках. Результати дослідження показують, що всі павуки в печері насправді були добре адаптовані для життя в печері. По суті, мумії розповідають історію двох видів, пов'язаних паразитизмом, які спільно еволюціонували, щоб адаптуватися до життя в печерах.

Хоча всі початкові види були муміфіковані та збережені сухими, солоними умовами в печері, дослідження інших печер також містили живу популяцію того, що вважається новим видом адаптованих до печер павуків. Ці бліді павуки повільно пересуваються і будують дуже великі сітки. Можливо, цей новий вид існує тільки в цій одній печері в Австралії.

Мертва безока самка павука з роду Troglodiplura зі своєю здобиччю Фото: Steve Milner

Чому всі види в печері муміфіковані?

За словами доктора Марш, у них із колегами все ще немає відповіді на питання, що стало причиною муміфікації видів у печері. Також невідомий і вік зразків. Вчені планують відправити деякі зразки на радіовуглецеве датування, щоб з'ясувати, скільки їм років. Щодо причини події, яка вбила все, у дослідників є кілька теорій.

Оскільки багато безхребетних ніби "заморожені", вчені вважають, що причиною їхньої загибелі, ймовірно, стала газова подія або інша подія, здатна вбити на місці. Якщо вчені зможуть датувати зразки, команді вдасться зрозуміти, чи являють вони собою скупчення зразків протягом тривалого проміжку часу, чи всі одного віку. Це також дасть деякі підказки.

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