Названа страна, которая исчезнет первой из-за повышения уровня океана: кому не повезет

Посреди Тихого океана находится одна из самых маленьких стран в мире с населением всего около 10 000 человек. Люди здесь сосуществуют без тюрем и армии, однако она может быть стерта с лица Земли, если уровень океана хоть немного повысится.

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В 1000 километров к северу от Фиджи в западно-центральной части Тихого океана, чуть ниже экватора, расположена отдаленная страна Тувалу — сюда непросто добраться, но местным жителям удалось построить общество, которое полагается на общественные ценности, а не официальную власть, пишет Daily Mail.

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Крохотная страна Тувалу

Тувалу, кажется, защищена от множества опасностей окружающего мира, однако над ней нависла куда большая угроза — в ближайшие 50 лет остров может быть стерт с карты мира. Основной угрозой существования страны считается повышение уровня моря в результате антропогенного изменения климата.

Учитывая удаленность и труднодоступность Тувалу, Всемирная туристская организация ООН назвала его наименее посещаемой страной мира в 2023 году, где ежегодно на его берега прибывает всего 3700 туристов.

Архипелаг состоит из четырех рифовых островов и пяти коралловых атоллов, а его площадь составляет около 26 квадратных километров, что делает Тувалу четвертой самой маленькой страной в мире. Для сравнения, она лишь в 0,8 раза больше Манхэттена. Что касается населения, то здесь проживает около 10 000 человек.

Не самая легкодоступная страна в мире

Эксперты отмечают, что сюда будет совсем не просто добраться — прямых международных рейсов попросту нет, а с цепи островов на Фиджи и обратно курсируют всего три рейса в неделю. В результате, чтобы добраться до Тувалу, требуется много времени и денег, а потому страну, как правило, посещают более предприимчивые туристы.

Те, кому удалось добраться до Тувалу говорят, что жизнь на архипелаге очень мирная и "все кажутся одной большой семьей — местные жители буквально знают друг друга".

Добраться до Тувалу можно лишь с Фиджи - самолеты курсируют трижды в неделю Фото: Shutterstock

Тувалу падет первой в результате повышения уровня океана

Увы, сегодня над Тувалу нависла новая угроза — ученые прогнозируют, что страна может исчезнуть с карты мира в ближайшие 50 лет. Основными причинами станут антропогенное изменение климата и повышение уровня моря.

Еще в 2022 году министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе выступил с речью на климатическом саммите ООН COP26, стоя по колено в воде там, где когда-то была суша. Поскольку самая высокая точка страны находится на высоте всего около четырех метров над уровнем моря, любое повышение уровня мирового океана буквально означает, что некоторые части страны будут затоплены, а другие станут непригодными для проживания.

В 2023 году Австралия предложила жителям крошечного островного государства возможность жить, работать и учиться там. Местные жители не оценили такого жеста. В октябре 2024 года последний премьер-министр Тувалу Фелети Тео опубликовал доклад, где раскритиковал Австралию, Канаду и Великобританию за непропорционально высокие выбросы в результате добычи ископаемого топлива в сравнении с долей населения.

В отчете говорится, что, поскольку более богатые страны получают наибольшую выгоду от угля и газа, они, следовательно, могут легче перенести сокращение добычи ископаемого топлива.

Ранее Фокус писал о том, что около 11 700 лет назад уровень моря на Земле повысился на 38 м: ждет ли планету такое в будущем.