Названо країну, яка зникне першою через підвищення рівня океану: кому не пощастить

Посеред Тихого океану розташована одна з найменших країн у світі з населенням лише близько 10 000 осіб. Люди тут співіснують без в'язниць та армії, проте вона може бути стерта з лиця Землі, якщо рівень океану хоч трохи підвищиться.

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За 1000 кілометрів на північ від Фіджі в західно-центральній частині Тихого океану, трохи нижче за екватор, розташована віддалена країна Тувалу — сюди непросто дістатися, але місцевим жителям вдалося побудувати суспільство, що покладається на громадські цінності, а не офіційну владу, пише Daily Mail.

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Крихітна країна Тувалу

Тувалу, здається, захищена від безлічі небезпек навколишнього світу, проте над нею нависла значно більша загроза — у найближчі 50 років острів може бути стертий з карти світу. Основною загрозою існування країни вважається підвищення рівня моря внаслідок антропогенної зміни клімату.

З огляду на віддаленість і важкодоступність Тувалу, Всесвітня туристська організація ООН назвала його найменш відвідуваною країною світу у 2023 році, де щорічно на його береги прибуває всього 3700 туристів.

Архіпелаг складається з чотирьох рифових островів і п'яти коралових атолів, а його площа становить близько 26 квадратних кілометрів, що робить Тувалу четвертою найменшою країною у світі. Для порівняння, вона лише в 0,8 раза більша за Мангеттен. Щодо населення, то тут проживає близько 10 000 осіб.

Не найбільш легкодоступна країна у світі

Експерти зазначають, що сюди буде зовсім не просто дістатися — прямих міжнародних рейсів просто немає, а з ланцюга островів на Фіджі й назад курсують лише три рейси на тиждень. У результаті, щоб дістатися до Тувалу, потрібно багато часу і грошей, а тому країну, як правило, відвідують більш заповзятливі туристи.

Ті, кому вдалося дістатися до Тувалу, кажуть, що життя на архіпелазі дуже мирне і "всі здаються однією великою родиною — місцеві жителі буквально знають один одного".

Дістатися до Тувалу можна лише з Фіджі — літаки курсують тричі на тиждень Фото: Shutterstock

Тувалу впаде першою внаслідок підвищення рівня океану

На жаль, сьогодні над Тувалу нависла нова загроза — вчені прогнозують, що країна може зникнути з карти світу в найближчі 50 років. Основними причинами стануть антропогенна зміна клімату і підвищення рівня моря.

Ще 2022 року міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кава виступив із промовою на кліматичному саміті ООН COP26, стоячи по коліно у воді там, де колись була суша. Оскільки найвища точка країни розташована на висоті всього близько чотирьох метрів над рівнем моря, будь-яке підвищення рівня світового океану буквально означає, що деякі частини країни будуть затоплені, а інші стануть непридатними для проживання.

У 2023 році Австралія запропонувала жителям крихітної острівної держави можливість жити, працювати та вчитися там. Місцеві жителі не оцінили такого жесту. У жовтні 2024 року останній прем'єр-міністр Тувалу Фелеті Тео опублікував доповідь, де розкритикував Австралію, Канаду і Велику Британію за непропорційно високі викиди внаслідок видобутку викопного палива, як порівняти з часткою населення.

У звіті говориться, що, оскільки багатші країни отримують найбільшу вигоду від вугілля і газу, вони, отже, можуть легше перенести скорочення видобутку викопного палива.

Раніше Фокус писав про те, що близько 11 700 років тому рівень моря на Землі підвищився на 38 м: чи чекає на планету таке в майбутньому.