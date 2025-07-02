Археологи раскрыли утерянный рецепт римского рыбного соуса: назван секретный ингредиент

Древний Рим славился не только своими изысканными винами, но и соусами, среди которых был гарум – знаменитый на весь мир рыбный соус. Недавно археологам удалось найти секретный ингредиент этого древнего соуса.

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Исследователи изучили древнюю ДНК на соляном заводе римской эпохи в Испании и выяснили, что ключевым ингредиентом в известном соусе были европейские сардины, пишет Gizmodo.

Давно не секрет, что рыба была очень важной частью рациона древних римлян, которые также обрабатывали свой улов для длительного хранения на прибрежных рыбозасолочных заводах, называемых цетариями.

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На этих древних заводах римляне измельчали и ферментировали рыбу, добавляя ее в пасты и соусы, такие как культовый гарум со вкусом умами. Соусы на основе ферментированной рыбы остаются популярными и по сей день, будь то классический вустерширский соус или многочисленные рыбные соусы, производимые в Юго-Восточной Азии.

Ученые хотели проанализировать рыбу в римских соусах, чтобы больше узнать о рационе и культуре древних людей, а также получить информацию о популяции рыб в то время. Но интенсивная обработка, которая проводилась на соляных заводах, среди прочего, сделала практически невозможным визуальное определение видов по их останкам.

Для того, чтобы справиться с этой проблемой, международная группа исследователей опробовала другой подход: анализ ДНК.

Несмотря на то, что измельчение и ферментация ускоряют генетическую деградацию, им удалось секвенировать ДНК из останков рыб. Они были найдены в чанах для засолки рыбы в цетарии на северо-западе Испании. Результаты исследования указали на сардины римской эпохи.

“На дне чанов для засолки рыбы находится множество останков, однако одной из самых больших проблем при изучении пелагических рыб в этих контекстах является небольшой размер костного материала”, - признаются авторы исследования.

Чтобы проверить достоверность генетического анализа в этом контексте, команда успешно извлекла и секвенировала ДНК из небольших костных останков ранее идентифицированных европейских сардин, обнаруженных на древнеримском рыбозасолочном заводе на испанском археологическом объекте Адро Велло.

После ученые сравнили древние последовательности ДНК с генетическими данными современных сардин. Они пришли к выводу, что древние сардины были генетически похожи на своих современных собратьев в том же регионе.

Напомним, ученые нашли остатки самого старого карри в Юго-Восточной Азии. Исследователи также отмечают, что это самое старое карри, когда-либо найденное за пределами Индии.