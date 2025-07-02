Археологи розкрили загублений рецепт римського рибного соусу: названо секретний інгредієнт

Стародавній Рим славився не тільки своїми вишуканими винами, а й соусами, серед яких був гарум — знаменитий на весь світ рибний соус. Нещодавно археологам вдалося знайти секретний інгредієнт цього стародавнього соусу.

Related video

Дослідники вивчили стародавню ДНК на соляному заводі римської епохи в Іспанії та з'ясували, що ключовим інгредієнтом у відомому соусі були європейські сардини, пише Gizmodo.

Давно не секрет, що риба була дуже важливою частиною раціону стародавніх римлян, які також обробляли свій вилов для тривалого зберігання на прибережних рибозасолювальних заводах, які називали цетаріями.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На цих стародавніх заводах римляни подрібнювали та ферментували рибу, додаючи її в пасти і соуси, такі як культовий гарум зі смаком умамі. Соуси на основі ферментованої риби залишаються популярними й донині, чи то класичний вустерширський соус, чи то численні рибні соуси, вироблені в Південно-Східній Азії.

Вчені хотіли проаналізувати рибу в римських соусах, щоб більше дізнатися про раціон і культуру стародавніх людей, а також отримати інформацію про популяцію риб у той час. Але інтенсивна обробка, яку проводили на соляних заводах, серед іншого, унеможливила практично візуальне визначення видів за їхніми рештками.

Для того, щоб впоратися з цією проблемою, міжнародна група дослідників випробувала інший підхід: аналіз ДНК.

Попри те, що подрібнення і ферментація прискорюють генетичну деградацію, їм вдалося секвенувати ДНК з останків риб. Вони були знайдені в чанах для засолювання риби в цетарії на північному заході Іспанії. Результати дослідження вказали на сардини римської епохи.

"На дні чанів для засолювання риби міститься безліч решток, проте однією з найбільших проблем під час вивчення пелагічних риб у цих контекстах є невеликий розмір кісткового матеріалу", — зізнаються автори дослідження.

Щоб перевірити достовірність генетичного аналізу в цьому контексті, команда успішно витягнула і секвенувала ДНК з невеликих кісткових решток раніше ідентифікованих європейських сардин, виявлених на давньоримському рибозасолювальному заводі на іспанському археологічному об'єкті Адро Велло.

Після вчені порівняли стародавні послідовності ДНК з генетичними даними сучасних сардин. Вони дійшли висновку, що стародавні сардини були генетично схожі на своїх сучасних побратимів у тому ж регіоні.

Нагадаємо, вчені знайшли залишки найстарішого каррі в Південно-Східній Азії. Дослідники також зазначають, що це найстаріше каррі, коли-небудь знайдене за межами Індії.