Число смертей в тропических лесах неумолимо растет: назван ответственный за 60% из них (фото)

Новое исследование показывает, что тропические деревья умирают все быстрее. Ранее причиной вымирания лесов считались засухи и штормы, однако теперь ученые обнаружили более тревожную причину, ответственную за 60% смертей деревьев.

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Изменение климата, в том числе волны жары и засухи, ранее считались основной причиной вымирания тропических лесов, однако теперь основной причиной являются быстрые и сильные конвективные штормы, сопровождающиеся молниями и разрушительными ветрами. Предполагается, что они могут быть ответственны за 60% смертей деревьев в некоторых тропических лесах. Увы, эти штормы становятся все более частыми из-за изменения климата, и исследователи говорят, что они могут подорвать стабильность лесов и хранение углерода больше, чем считалось ранее, ранее SciTechDaily.

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Рост числа смертей в тропических лесах

Предыдущие исследования уже показали, что тропические деревья умирают быстрее, чем когда-либо прежде, и это может нарушить работу климатического двигателя планеты. Основной причиной массовой гибели деревьев все еще остается вырубка лесов, однако наблюдения показывают, что даже "нетронутые леса" теряют деревья с пугающей скоростью.

Ранее основными причинами этого явления считали жару, засуху и лесные пожары, однако новое исследование, проведенное лесным экологом Эваном Гором из Института исследований экосистем Кэри, показало, что существует другая более веская причина: обычные грозы, которые происходят все чаще на закипающей Земле.

Исследователи пришли к выводу, что эти кратковременные конвективные штормы, не похожие на масштабные ураганы и циклоны, быстро разгораются и хлещут полог яростными ветрами и молниями, которые могут сломать стволы деревьев буквально за секунду. Авторы нового исследования пришли к выводу, что именно грозы могут быть основным фактором роста гибели деревьев в тропических лесах.

Отметим, что тропические леса часто называют "зелеными легкими" планеты, а потому их утрата может существенно повлиять на климат, и без того закипающей Земли.

Несколько деревьев повреждены молнией Фото: Cary Institute of Ecosystem Studies

Скрытая угроза для тропических лесов

Несмотря на очевидную опасность для людей, штормы были упущены из виду и недостаточно изучены в качестве потенциального виновника массовой гибели деревьев. Однако повторный анализ данных предыдущих исследований запасов углерода в тропических лесах показал, что штормы также хорошо, как засуха и жара, объясняют закономерности гибели деревьев и хранения углерода в лесах.

По словам соавтора исследования Ванессы Рубио, лесного эколога в лаборатории Гора в Институте Кэри, понимание того, что вызывает массовую гибель лесов в тропических лесах, имеет решающее значение для принятия решений о том, какие виды деревьев стоит высаживать и сохранять в лесу, чтобы тропические леса и дальше могли хранить углерод и оставаться "зелеными легкими" планеты.

Масштабные грозы уничтожают тропические леса планеты Фото: Cary Institute of Ecosystem Studies

Штормы затмевают засуху как убийцу

По словам Гора, они с коллегами были удивлены, обнаружив, что штормы могут быть крупнейшим фактором, вызывающим гибель деревьев в тропических лесах. Новые оценки указывают на то, что штормы ответственны за 30–60% гибели деревьев в прошлом, и это число должно увеличиваться, поскольку активность штормов увеличивается на 5–25% каждое десятилетие.

Команда также добавила штормы в крупнейшее на сегодняшний день исследование динамики углерода в лесной биомассе на основе участков. Ранее в этом исследовании был сделан вывод о том, что, когда температура превышает определенный порог, в тропических лесах происходит быстрое снижение запасов углерода. Теперь ученые обнаружили, что с учетом штормов эта связь попросту исчезает.

Впрочем, ученые признают, что штормы и засухи не являются взаимоисключающими — одни и те же леса могут испытывать давление как штормовой активности, так и засухи.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле вырастят лес возрастом 50 миллионов лет: такой же рос на исчезнувшем континенте.