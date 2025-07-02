Кількість смертей у тропічних лісах невблаганно зростає: названо відповідального за 60% із них (фото)

Нове дослідження показує, що тропічні дерева вмирають дедалі швидше. Раніше причиною вимирання лісів вважали посухи та шторми, проте тепер учені виявили більш тривожну причину, відповідальну за 60% смертей дерев.

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Зміну клімату, зокрема хвилі спеки та посухи, раніше вважали основною причиною вимирання тропічних лісів, проте тепер основною причиною є швидкі та сильні конвективні шторми, що супроводжуються блискавками та руйнівними вітрами. Передбачається, що вони можуть бути відповідальні за 60% смертей дерев у деяких тропічних лісах. На жаль, ці шторми стають дедалі частішими через зміну клімату, і дослідники кажуть, що вони можуть підірвати стабільність лісів і зберігання вуглецю більше, ніж вважалося раніше, раніше SciTechDaily.

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Зростання кількості смертей у тропічних лісах

Попередні дослідження вже показали, що тропічні дерева вмирають швидше, ніж будь-коли раніше, і це може порушити роботу кліматичного двигуна планети. Основною причиною масової загибелі дерев все ще залишається вирубка лісів, проте спостереження показують, що навіть "незаймані ліси" втрачають дерева зі швидкістю, що лякає.

Раніше основними причинами цього явища вважали спеку, посуху та лісові пожежі, проте нове дослідження, проведене лісовим екологом Еваном Гором з Інституту досліджень екосистем Кері, показало, що є інша, вагоміша причина: звичайні грози, що трапляються дедалі частіше на Землі, яка закипає.

Дослідники дійшли висновку, що ці короткочасні конвективні шторми, не схожі на масштабні урагани й циклони, швидко розпалюються і шкваритимуть полог лютими вітрами та блискавками, які можуть зламати стовбури дерев буквально за секунду. Автори нового дослідження дійшли висновку, що саме грози можуть бути основним чинником зростання загибелі дерев у тропічних лісах.

Зазначимо, що тропічні ліси часто називають "зеленими легенями" планети, а тому їхня втрата може істотно вплинути на клімат Землі, яка і без того закипає.

Кілька дерев пошкоджено блискавкою Фото: Cary Institute of Ecosystem Studies

Прихована загроза для тропічних лісів

Попри очевидну небезпеку для людей, шторми були випущені з уваги та недостатньо вивчені як потенційний винуватець масової загибелі дерев. Однак повторний аналіз даних попередніх досліджень запасів вуглецю в тропічних лісах показав, що шторми так само добре, як посуха і спека, пояснюють закономірності загибелі дерев і зберігання вуглецю в лісах.

За словами співавтора дослідження Ванесси Рубіо, лісового еколога в лабораторії Гора в Інституті Кері, розуміння того, що спричиняє масову загибель лісів у тропічних лісах, має вирішальне значення для ухвалення рішень щодо того, які види дерев варто висаджувати й зберігати в лісі, щоб тропічні ліси й надалі могли зберігати вуглець і залишатися "зеленими легенями" планети.

Масштабні грози знищують тропічні ліси планети Фото: Cary Institute of Ecosystem Studies

Шторми затьмарюють посуху як вбивцю

За словами Гора, вони з колегами були здивовані, виявивши, що шторми можуть бути найбільшим фактором, що викликає загибель дерев у тропічних лісах. Нові оцінки вказують на те, що шторми відповідальні за 30-60% загибелі дерев у минулому, і це число має збільшуватися, оскільки активність штормів збільшується на 5-25% що десятиліття.

Команда також додала шторми в найбільше на сьогодні дослідження динаміки вуглецю в лісовій біомасі на основі ділянок. Раніше в цьому дослідженні було зроблено висновок про те, що, коли температура перевищує певний поріг, у тропічних лісах відбувається швидке зниження запасів вуглецю. Тепер учені виявили, що з урахуванням штормів цей зв'язок просто зникає.

Утім, учені визнають, що шторми та посухи не є взаємозаперечними — одні й ті самі ліси можуть зазнавати тиску як штормової активності, так і посухи.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі виростять ліс віком 50 мільйонів років: такий же ріс на зниклому континенті.