Гигантские вихри кружатся у шести островов Атлантики: так велики, что их видно из космоса (фото)

Спутниковый снимок запечатлел серию потрясающих «вихрей Кармана», кружащихся у Мадейры и Канарских островов, которые в совокупности являются одним из лучших примеров этого метеорологического явления, когда-либо наблюдаемого учеными.

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Поразительный спутниковый снимок был сделан в 2015 году и показывает несколько примеров редкого метеорологического явления, известного как "вихри Кармана", кружащегося у по меньшей мере разных островов в Атлантическом океане. По словам ученых, крайне редко можно увидеть "вихри Кармана" в таком масштабе и количестве, а также на столь большой территории, пишет Live Science.

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Что такое вихри Кармана?

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), вихри Кармана возникают, когда преобладающий ветер сталкивается с сушей, нарушая воздушный поток и создавая "двойной ряд вихрей, меняющих направление вращения". Позже эти вихри распространяются вниз по течению от суши и становятся видимыми, когда облака попадают в них.

На этом спутниковом снимке 2015 года были замечены шесть различных наборов "вихрей Кармана", кружащихся у островов в Атлантическом океане Фото: NASA

Редкое метеорологическое явление

На удивительном спутниковом снимке гигантские облачные вихри в совокупности покрывают невероятную площадь в 670 000 квадратных километров, что делает это явление одним из самых распространенных примеров параллельных вихрей, когда-либо наблюдавшихся учеными. По крайней мере, согласно данным Обсерватории Земли NASA.

Ученые отмечают, что наиболее сложные вихри видны у Мадейры — португальского архипелага, в верхней части изображения. Здесь высокая концентрация облаков показывает подробные движения возмущенного воздуха в исключительных деталях.

Менее очевидные вихревые следы также заметны у испанских Канарских островов. Слева направо:

Ла-Пальма;

Эль-Йерро;

Ла-Гомера;

Тенерифе;

Гран-Канария.

Ели присмотреться, также можно заметить, что вихри у Ла-Гомеры и Тенерифе мешают друг другу, почти полностью их нейтрализуя.

Завихрения, тянущиеся за Мадейрой, стали самым ярким примером вихрей Кармана на аэрофотоснимке Фото: NASA

Где чаще всего наблюдаются вихри Кармана?

Исследователи отмечают, что Мадейра и Канарские острова на самом деле являются одними из лучших мест на планете, где можно наблюдать вихри Кармана. Это связано с рядом факторов, в том числе:

высокими пиками;

высокими температурами;

удаленностью от континентов.

Подобные вихри также часто можно встретить в Гваделупе — группе и шести островов в Карибском море, на противоположной стороне Атлантики. В редких случаях вихри также совпадали с другими явлениями, такими как искривленная "двойная радуга".

Несмотря на то, что вихри Кармана в основном возникают в тропическом климате, порой их также можно наблюдать в Арктике, где они могут появляться вместе с цветущими водорослями.

К слову, по данным EUMESTAT, в среднем каждые восемь часов на Земле образуется пара вихрей фон Кармана.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали секрет загадочных вихрей на Луне.