Гигантские вихри кружатся у шести островов Атлантики: так велики, что их видно из космоса (фото)
Спутниковый снимок запечатлел серию потрясающих «вихрей Кармана», кружащихся у Мадейры и Канарских островов, которые в совокупности являются одним из лучших примеров этого метеорологического явления, когда-либо наблюдаемого учеными.
Поразительный спутниковый снимок был сделан в 2015 году и показывает несколько примеров редкого метеорологического явления, известного как "вихри Кармана", кружащегося у по меньшей мере разных островов в Атлантическом океане. По словам ученых, крайне редко можно увидеть "вихри Кармана" в таком масштабе и количестве, а также на столь большой территории, пишет Live Science.
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Что такое вихри Кармана?
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), вихри Кармана возникают, когда преобладающий ветер сталкивается с сушей, нарушая воздушный поток и создавая "двойной ряд вихрей, меняющих направление вращения". Позже эти вихри распространяются вниз по течению от суши и становятся видимыми, когда облака попадают в них.
Редкое метеорологическое явление
На удивительном спутниковом снимке гигантские облачные вихри в совокупности покрывают невероятную площадь в 670 000 квадратных километров, что делает это явление одним из самых распространенных примеров параллельных вихрей, когда-либо наблюдавшихся учеными. По крайней мере, согласно данным Обсерватории Земли NASA.
Ученые отмечают, что наиболее сложные вихри видны у Мадейры — португальского архипелага, в верхней части изображения. Здесь высокая концентрация облаков показывает подробные движения возмущенного воздуха в исключительных деталях.
Менее очевидные вихревые следы также заметны у испанских Канарских островов. Слева направо:
- Ла-Пальма;
- Эль-Йерро;
- Ла-Гомера;
- Тенерифе;
- Гран-Канария.
Ели присмотреться, также можно заметить, что вихри у Ла-Гомеры и Тенерифе мешают друг другу, почти полностью их нейтрализуя.
Где чаще всего наблюдаются вихри Кармана?
Исследователи отмечают, что Мадейра и Канарские острова на самом деле являются одними из лучших мест на планете, где можно наблюдать вихри Кармана. Это связано с рядом факторов, в том числе:
- высокими пиками;
- высокими температурами;
- удаленностью от континентов.
Подобные вихри также часто можно встретить в Гваделупе — группе и шести островов в Карибском море, на противоположной стороне Атлантики. В редких случаях вихри также совпадали с другими явлениями, такими как искривленная "двойная радуга".
Несмотря на то, что вихри Кармана в основном возникают в тропическом климате, порой их также можно наблюдать в Арктике, где они могут появляться вместе с цветущими водорослями.
К слову, по данным EUMESTAT, в среднем каждые восемь часов на Земле образуется пара вихрей фон Кармана.
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