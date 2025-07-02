Гігантські вихори кружляють біля шести островів Атлантики: такі великі, що їх видно з космосу (фото)

Супутниковий знімок закарбував серію приголомшливих "вихорів Кармана", що кружляють біля Мадейри й Канарських островів, які в сукупності є одним із найкращих прикладів цього метеорологічного явища, що його коли-небудь спостерігали науковці.

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Дивовижний супутниковий знімок був зроблений 2015 року і показує кілька прикладів рідкісного метеорологічного явища, відомого як "вихори Кармана", що кружляє біля щонайменше різних островів в Атлантичному океані. За словами вчених, вкрай рідко можна побачити "вихори Кармана" в такому масштабі й кількості, а також на такій великій території, пише Live Science.

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Що таке вихори Кармана?

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), вихори Кармана виникають, коли вітер, що переважає, стикається з сушею, порушуючи повітряний потік і створюючи "подвійний ряд вихорів, що змінюють напрямок обертання". Пізніше ці вихори поширюються вниз за течією від суші та стають видимими, коли хмари потрапляють у них.

На цьому супутниковому знімку 2015 року було помічено шість різних наборів "вихорів Кармана", що кружляють біля островів в Атлантичному океані Фото: solar-system

Рідкісне метеорологічне явище

На дивовижному супутниковому знімку гігантські хмарні вихори в сукупності покривають неймовірну площу в 670 000 квадратних кілометрів, що робить це явище одним із найпоширеніших прикладів паралельних вихорів, які коли-небудь спостерігали вчені. Принаймні, згідно з даними Обсерваторії Землі NASA.

Учені зазначають, що найскладніші вихори видно біля Мадейри — португальського архіпелагу, у верхній частині зображення. Тут висока концентрація хмар показує докладні рухи збуреного повітря у виняткових деталях.

Менш очевидні вихрові сліди також помітні біля іспанських Канарських островів. Зліва направо:

Ла-Пальма;

Ель-Єрро;

Ла-Гомера;

Тенерифе;

Гран-Канарія.

Якщо придивитися, також можна помітити, що вихори біля Ла-Гомери й Тенерифе заважають один одному, майже повністю їх нейтралізуючи.

Завихрення, що тягнуться за Мадейрою, стали найяскравішим прикладом вихорів Кармана на аерофотознімку Фото: solar-system

Де найчастіше спостерігаються вихори Кармана?

Дослідники зазначають, що Мадейра і Канарські острови насправді є одними з найкращих місць на планеті, де можна спостерігати вихори Кармана. Це пов'язано з низкою факторів, зокрема:

високими піками;

високими температурами;

віддаленістю від континентів.

Подібні вихори також часто можна зустріти у Гваделупі — групі з шести островів у Карибському морі, на протилежному боці Атлантики. У рідкісних випадках вихори також збігалися з іншими явищами, такими як викривлена "подвійна веселка".

Попри те, що вихори Кармана здебільшого виникають у тропічному кліматі, часом їх також можна спостерігати в Арктиці, де вони можуть з'являтися разом із квітучими водоростями.

До слова, за даними EUMESTAT, у середньому кожні вісім годин на Землі утворюється пара вихорів фон Кармана.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розгадали секрет загадкових вихорів на Місяці.