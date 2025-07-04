Археологи показали лицо Тейлор Свифт из Древнего Египта: она пела песни богу (фото)

Эксперты показали лицо жрицы из Древнего Египта, которая жила 2800 лет назад. Ее пение должно было успокаивать бога Амон-Ра, в чьем храме служила жрица.

Related video

Древнеегипетская женщина по имени Мерисамон служила во внутреннем святилище храма в Карнаке, прежде чем умерла при неизвестных обстоятельствах. Ее похоронили в роскошном саркофаге, а в 1920 году ее муми была куплена американским археологом Генри Брестедом и никогда не открывалась, пишет Daily Mail.

С помощью компьютерной томографии ученые смогли впервые заглянуть под повязки мумии. Автор исследования Цицерон Мораес использовал данные сканирования черепа мумии, чтобы воссоздать лицо Мерисамон.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

“Она выглядела элегантно. Реконструкция показала гармоничное и спокойное лицо с достоинством и кротостью в чертах. Несмотря на то, что интерпретация черт лица подразумевает некоторую степень спекуляции, нашей целью было сохранить уважительный образ, соответствующий социальной роли покойной”, - говорит автор исследования.

Лицо жрицы храма Амон-Ра Фото: Cicero Moraes

Элитный статус Мерисамон угадывается по надписям на ее саркофаге. На его передней стороне написано имя женщины, а также говорится, что она была “певицей внутри храма Амона”.

Амон или Амон-Ра считался одним из главных богов египетского пантеона. Почетный статус жрицы даже отображается в ее имени, которое в переводе означает “Амон любит ее”. Также сам саркофаг был богато украшен множеством цветов и символов.

Процесс реконструкции лица древней жрицы

“Качество и украшение гроба, а также ее религиозная роль в важном храме предполагают, что Мерисамон принадлежала к фиванской элите. Доступ к такому сложному захоронению согласуется с высоким социальным статусом и значительными ресурсами”, - добавляет Мораес.

“Она была элитной жрицей-музыкантом, ее работа заключалась в пении для бога Амона. Музыка была важным инструментом в египетской религии для умиротворения богов”, - добавили эксперты из музея Эшмола в Оксфорде.

Древнеегипетская жрица Мерисамон

В своей реконструкции Мораес объединил различные методы визуализации. Вначале на виртуальную копию черепа были нанесены маркеры мягких тканей. Далее была использована техника, называемая анатомической деформацией, при которой виртуальная модель лица и черепа донора деформируется до тех пор, пока она не совпадет с размерами субъекта.

Затем полученные данные объединили, чтобы получить серый макет лица, к которому добавили такие субъективные элементы, как тон кожи, цвет глаз и волос.

“Базовый макет лица был создан с помощью цифровых технологий, чтобы соответствовать предполагаемому возрасту Мерисамон. Оно было усовершенствовано путем добавления парика, пигментации и текстур, с учетом оригинальной анатомической структуры”, - добавляет Мораес.

Останки Мерезамун указывают на то, что она умерла в 30 лет, хотя причина ее смерти окутана тайной.

“Она хорошо питалась на протяжении всей жизни. Нет никаких явных признаков болезни или идентифицируемой причины смерти”, — отмечает автор реконструкции.

Напомним, воссоздано лицо Рамсеса II перед смертью. Создана реконструкция лица фараона, жившего 3200 лет назад, которая показывает, как он выглядел, когда ему было около 90 лет.