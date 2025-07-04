Археологи показали обличчя Тейлор Свіфт зі Стародавнього Єгипту: вона співала пісні богу (фото)

Експерти показали обличчя жриці зі Стародавнього Єгипту, яка жила 2800 років тому. Її спів мав заспокоювати бога Амон-Ра, у чиєму храмі служила жриця.

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Давньоєгипетська жінка на ім'я Мерисамон служила у внутрішньому святилищі храму в Карнаку, перш ніж померла за невідомих обставин. Її поховали в розкішному саркофазі, а 1920 року її мумі було куплено американським археологом Генрі Брестедом і ніколи не відкривали, пише Daily Mail.

За допомогою комп'ютерної томографії вчені змогли вперше зазирнути під пов'язки мумії. Автор дослідження Цицерон Мораес використовував дані сканування черепа мумії, щоб відтворити обличчя Мерисамон.

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"Вона мала елегантний вигляд. Реконструкція показала гармонійне і спокійне обличчя з гідністю і лагідністю в рисах. Незважаючи на те, що інтерпретація рис обличчя має на увазі деякий ступінь спекуляції, нашою метою було зберегти шанобливий образ, який відповідає соціальній ролі покійної", — каже автор дослідження.

Обличчя жриці храму Амон-Ра Фото: Cicero Moraes

Елітний статус Мерісамон вгадується з написів на її саркофазі. На його передньому боці написано ім'я жінки, а також ідеться, що вона була "співачкою всередині храму Амона".

Амон або Амон-Ра вважався одним із головних богів єгипетського пантеону. Почесний статус жриці навіть відображається в її імені, яке в перекладі означає "Амон любить її". Також сам саркофаг був багато прикрашений безліччю квітів і символів.

Процес реконструкції обличчя стародавньої жриці

"Якість і оздоблення труни, а також її релігійна роль у важливому храмі припускають, що Мерісамон належала до фіванської еліти. Доступ до такого складного поховання узгоджується з високим соціальним статусом і значними ресурсами", — додає Мораес.

"Вона була елітною жрицею-музикантом, її робота полягала у співі для бога Амона. Музика була важливим інструментом у єгипетській релігії для умиротворення богів", — додали експерти з музею Ешмола в Оксфорді.

Давньоєгипетська жриця Мерисамон

У своїй реконструкції Мораес об'єднав різні методи візуалізації. Спочатку на віртуальну копію черепа було нанесено маркери м'яких тканин. Далі було використано техніку, яка називається анатомічною деформацією, під час якої віртуальну модель обличчя і черепа донора деформують доти, доки вона не співпаде з розмірами суб'єкта.

Потім отримані дані об'єднали, щоб отримати сірий макет обличчя, до якого додали такі суб'єктивні елементи, як тон шкіри, колір очей і волосся.

"Базовий макет обличчя був створений за допомогою цифрових технологій, щоб відповідати передбачуваному віку Мерісамон. Воно було вдосконалено шляхом додавання перуки, пігментації і текстур, з урахуванням оригінальної анатомічної структури", — додає Мораес.

Останки Мерезамун вказують на те, що вона померла в 30 років, хоча причина її смерті оповита таємницею.

"Вона добре харчувалася протягом усього життя. Немає жодних явних ознак хвороби або ідентифікованої причини смерті", — зазначає автор реконструкції.

Нагадаємо, відтворено обличчя Рамсеса II перед смертю. Створено реконструкцію обличчя фараона, який жив 3200 років тому, яка показує, який вигляд він мав, коли йому було близько 90 років.