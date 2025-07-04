Генетик разгадал код да Винчи: он раскрыл секрет знаменитого Витрувианского человека (фото)

Около 500 лет назад итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи нарисовал то, что по его мнению было идеально пропорциональным мужским телом. Этот набросок стал известен во всем мире под названием Витрувианский человек.

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Сочетание искусства, математики и анатомии в рисунке да Винчи на протяжении столетий завораживало ученых. Теперь же британский эксперт утверждает, что смог разгадать секрет того, как да Винчи идеально поместил человеческую фигуру внутри круга и квадрата, пишет Daily Mail.

Генетик и квалифицированный стоматолог Рори Мак Суини утверждает, что ключ к разгадке геометрического кода рисунка да Винчи заключается в использовании “равностороннего треугольника” между ногами Витрувианского человека.

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Исследователь утверждает, что это не просто случайная геометрическая фигура, она отражает тот же чертеж, который довольно часто можно встретить в природе. Дальнейший анализ показал, что эта форма соответствует треугольнику Бонвилла – это воображаемый равносторонний треугольник в стоматологической анатомии. Он отражает оптимальную работу человеческой челюсти.

По словам эксперта, это прямое доказательство того, что да Винчи понял идеальную конструкцию человеческого тела за столетия до того, как в этом разобралась современная наука.

Витрувианский человек Леонардо ди Винчи Фото: Rory Mac Sweeney Треугольнику Бонвилла Фото: Rory Mac Sweeney

Дело в том, что когда этот треугольник используется для построения чертежа, с его помощью создается определенное соотношение между размером квадрата и круга. По словам Суини, это соотношение - 1,64, что почти идентично числу 1,618, так называемому “золотому сечению”, которое часто встречается в природе.

Это число также можно встретить и в геометрии идеально функционирующей человеческой челюсти, пропорциях черепа, атомной структуре сверхпрочных кристаллов и так далее.

“Мы все искали сложный ответ, но ключ был в словах самого Леонардо. Он все время указывал на этот треугольник. Что действительно удивительно, так это то, что этот рисунок воплощает универсальное правило. Он показывает, что тот же “чертеж”, который природа использует для эффективного дизайна, работает в идеальном человеческом теле”, - говорит генетик.

Свой рисунок Леонардо да Винчи создал около 1490 года. В то время на ученого эпохи Возрождения частично повлияли труды римского архитектора Марка Витрувия Поллиона, он полагал, что человеческое тело имеет гармоничные пропорции. Он считал, что фигура человека может идеально вписаться в круг и квадрат, но Витрувий так и не предоставил математической основы своим утверждениям.

В свою очередь, да Винчи, который решил эту загадку, не стал объяснять, как он это сделал. За последние 500 лет ученые выдвинули множество теорий и идей, но ни одна из них не соответствовала фактическим измерениям.

Напомним, ученые нашли ошибку в известной теории Леонардо да Винчи. Исследователи проверили "Правило деревьев", написанное ученым много веков назад, но которое использовалось наукой до сих пор.