Генетик розгадав код да Вінчі: він розкрив секрет знаменитої Вітрувіанської людини (фото)

Близько 500 років тому італійський художник і вчений Леонардо да Вінчі намалював те, що на його думку було ідеально пропорційним чоловічим тілом. Цей начерк став відомий у всьому світі під назвою Вітрувіанська людина.

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Поєднання мистецтва, математики та анатомії в малюнку да Вінчі протягом століть заворожувало вчених. Тепер же британський експерт стверджує, що зміг розгадати секрет того, як да Вінчі ідеально помістив людську фігуру всередині кола і квадрата, пише Daily Mail.

Генетик і кваліфікований стоматолог Рорі Мак Суїні стверджує, що ключ до розгадки геометричного коду малюнка да Вінчі полягає у використанні "рівностороннього трикутника" між ногами Вітрувіанської людини.

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Дослідник стверджує, що це не просто випадкова геометрична фігура, вона відображає те саме креслення, яке досить часто можна зустріти в природі. Подальший аналіз показав, що ця форма відповідає трикутнику Бонвілла — це уявний рівносторонній трикутник у стоматологічній анатомії. Він відображає оптимальну роботу людської щелепи.

За словами експерта, це прямий доказ того, що да Вінчі зрозумів ідеальну конструкцію людського тіла за століття до того, як у цьому розібралася сучасна наука.

Вітрувіанська людина Леонардо ді Вінчі Фото: Rory Mac Sweeney Трикутнику Бонвілла Фото: Rory Mac Sweeney

Річ у тім, що коли цей трикутник використовується для побудови креслення, за його допомогою створюється певне співвідношення між розміром квадрата і кола. За словами Суїні, це співвідношення — 1,64, що майже ідентично числу 1,618, так званому "золотому перетину", який часто трапляється в природі.

Це число також можна зустріти і в геометрії людської щелепи, що ідеально функціонує, пропорціях черепа, атомній структурі надміцних кристалів тощо.

"Ми всі шукали складну відповідь, але ключ був у словах самого Леонардо. Він весь час вказував на цей трикутник. Що справді дивовижно, так це те, що цей малюнок втілює універсальне правило. Він показує, що те саме "креслення", яке природа використовує для ефективного дизайну, працює в ідеальному людському тілі", — каже генетик.

Свій малюнок Леонардо да Вінчі створив близько 1490 року. У той час на вченого епохи Відродження частково вплинули праці римського архітектора Марка Вітрувія Полліона, він вважав, що людське тіло має гармонійні пропорції. Він вважав, що фігура людини може ідеально вписатися в коло і квадрат, але Вітрувій так і не надав математичної основи своїм твердженням.

Зі свого боку, да Вінчі, який вирішив цю загадку, не став пояснювати, як він це зробив. За останні 500 років учені висунули безліч теорій та ідей, але жодна з них не відповідала фактичним вимірюванням.

Нагадаємо, вчені знайшли помилку у відомій теорії Леонардо да Вінчі. Дослідники перевірили "Правило дерев", написане вченим багато століть тому, але яке використовувалося наукою досі.